Vụ chủ ô tô vi phạm 96 lần, bị phạt gần 500 triệu: Bất ngờ dữ liệu từ camera AI

Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt ông Trần Minh B. (trú xã Xuân Lũng), chủ ô tô BKS 29A-647.XX, tổng số tiền 474,6 triệu đồng liên quan 96 lần vi phạm giao thông và 3 hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, dữ liệu công khai trong tháng 7/2026 cho thấy, chiếc ô tô này đã bị camera ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ.

Toàn bộ 21 trường hợp đều xảy ra trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tại các vị trí như khu vực gần đường Lê Lợi mới, ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên, Đồi Sơn Tinh và Cổng Thi hành án dân sự tỉnh. Các điểm ghi nhận thuộc phường Vân Phú và phường Việt Trì.

Dữ liệu cho thấy mức độ vi phạm không giống nhau. Trong 21 lần, có 15 trường hợp chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h, 4 trường hợp vượt trên 20-35km/h và 2 trường hợp vượt từ 5 đến dưới 10km/h.

Tài xế Trần Minh B. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các lỗi xuất hiện liên tục từ ngày 2-30/7, tập trung nhiều vào sáng sớm và cuối chiều, tối. Trong 11 ngày chiếc xe bị ghi nhận vi phạm, có 7 ngày xuất hiện từ 2 lỗi trở lên.

Có những lần camera ghi nhận 2 lỗi chỉ cách nhau vài phút. Cụ thể, ngày 16/7, xe bị ghi nhận vượt tốc độ lúc 6h21 tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên và tiếp tục vi phạm lúc 6h28 tại Đồi Sơn Tinh. Như vậy, hai vi phạm chỉ cách nhau 7 phút.

Tối 3/7, 2 lần vi phạm được ghi nhận lúc 19h33 tại Cổng Thi hành án dân sự tỉnh và 19h39 tại khu vực Nguyễn Tất Thành gần đường Lê Lợi mới, hai lần vi phạm cách nhau 6 phút. Ngày 23/7, xe tiếp tục có 2 lỗi lúc 18h59 và 19h06, cũng chỉ cách nhau 7 phút.

Riêng ngày 23/7, phương tiện này bị ghi nhận 3 lần chạy quá tốc độ. Hai trong số đó thuộc nhóm vượt tốc độ quy định trên 20-35km/h, vào lúc 6h45 và 19h06.

Ngày 21/7 cũng xuất hiện 3 lần vi phạm, vào các thời điểm 6h28, 17h34 và 19h. Trong đó, trường hợp lúc 17h34 tại Cổng Thi hành án dân sự tỉnh thuộc nhóm vượt tốc độ trên 20-35km/h.

Dữ liệu vi phạm trong tháng 7/2026 của ô tô BKS 29A647XX. Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ

Hai lần còn lại trong nhóm vượt trên 20-35km/h được ghi nhận lúc 19h12 ngày 2/7 và 6h45 ngày 23/7. Như vậy, dữ liệu tháng 7 cho thấy lỗi chạy quá tốc độ không xuất hiện đơn lẻ mà lặp lại tại nhiều thời điểm, nhiều ngày và tại một số vị trí cố định trên cùng trục đường.

Chuỗi 21 lỗi trong tháng 7 là một phần trong tổng số 96 lần vi phạm được cơ quan chức năng xác định đối với chiếc xe.