Danh tính chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, nhận mức phạt gần nửa tỷ đồng

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu ô tô BKS 29A-647.XX, sau khi hệ thống camera giám sát bằng AI ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT xác định phương tiện do anh B. làm chủ đã nhiều lần vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Tổng cộng, hệ thống ghi nhận 96 lần vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Trong quá trình làm việc với chủ phương tiện, lực lượng CSGT tiếp tục xác định 3 hành vi vi phạm khác, gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Với các hành vi vi phạm được xác định, tổng số tiền phạt là 474,6 triệu đồng.

96 lần vi phạm giao thông được camera AI ghi nhận khiến chủ một ô tô ở Phú Thọ phải đối diện tổng số tiền phạt lên tới 474,6 triệu đồng. (Ảnh Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ)

Vụ việc trên cho thấy vai trò của hệ thống camera giám sát, trong đó có công nghệ AI, trong việc phát hiện, ghi nhận và phục vụ xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Việc xử lý các trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

CSGT khuyến cáo chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra tình trạng đăng ký, kiểm định và bảo hiểm bắt buộc của phương tiện trước khi đưa xe tham gia giao thông; đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không nên có tâm lý chủ quan hoặc cho rằng vi phạm tại những thời điểm, vị trí không có lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ sẽ không bị phát hiện. Hệ thống camera giám sát có thể ghi nhận hành vi vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người tham gia giao thông cần tự giác chấp hành pháp luật, bởi việc để phương tiện liên tục vi phạm không chỉ dẫn đến mức xử phạt lớn mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính người điều khiển và những người cùng tham gia giao thông.