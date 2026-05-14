Hà Nội 'hầm hập' nắng nóng đầu mùa, người dân kín mít áo chống nắng ra đường

Theo cơ quan khí tượng, ngày 14/5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37°C; tại một số khu vực đô thị, cảm giác oi bức có thể cao hơn do hiệu ứng mặt đường bê tông và mật độ phương tiện lớn.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, vào thời điểm giữa trưa, nắng gắt khiến nhiều tuyến phố hầm hập hơi nóng. Người đi đường phải "bọc kín" từ đầu đến chân bằng áo chống nắng, áo khoác dày, khẩu trang, kính râm, mũ rộng vành. Một số người còn mang theo ô, quạt tích điện cầm tay để giảm bớt cảm giác oi bức khi di chuyển ngoài trời.

Áo chống nắng, khẩu trang dày trở thành "đồng phục" mùa nóng.

Với nền nhiệt 35-37°C, việc lưu thông lâu dưới nắng tiềm ẩn nguy cơ mất nước, mệt mỏi, say nắng, sốc nhiệt, nhất là với người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ nắng mạnh từ 11h-16h, uống đủ nước, mặc trang phục chống nắng phù hợp và chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng còn kéo dài.

Học sinh dùng quạt tích điện mini để giảm nóng khi đi bộ ngoài trời.

Người phụ nữ chở hàng rong kín mít giữa trưa nắng Hà Nội.

Tài xế công nghệ mặc kín người chống nắng khi di chuyển ngoài đường.

Người giao hàng chật vật di chuyển dưới thời tiết oi bức.

Ô che nắng là vật "bất li thân" của người đi bộ trên phố Hà Nội.

Người dân tìm bóng râm tránh nắng vào buổi trưa.

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.