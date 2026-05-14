Hà Nội dự kiến hạn chế xe cá nhân theo khung giờ, tuyến đường từ 2035

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến Nhân dân về Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Đáng chú ý, từ 1/1/2035, UBND thành phố quyết định lộ trình, phạm vi hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân, trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường và khung giờ phù hợp điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề xuất lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (sử dụng xăng, dầu) hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải), đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện "chuyển đổi xanh", đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình đạt 20% trước ngày 1/1/2027, 50% trước ngày 1/1/2028 và 100% trước ngày 1/1/2030.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải), đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình đạt 50% trước ngày 1/1/2028, 100% trước ngày 1/1/2030.

Từ 1/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Biện pháp tổ chức giao thông đối với phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trong vùng phát thải thấp được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội.

Biện pháp tổ chức giao thông đối với phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường ngoài vùng phát thải thấp có lộ trình thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chậm nhất 12 tháng trước ngày áp dụng mỗi giai đoạn hạn chế, UBND thành phố phải công bố công khai phạm vi, lộ trình hạn chế cụ thể và phương án giao thông thay thế cho người dân.