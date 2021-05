Hà Nội ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 11:29 AM (GMT+7)

Tại huyện Thường Tín, Hà Nội vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng Hà Nội lập chốt kiểm soát nơi có ca mắc COVID-19.

Trưa 7/6, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, TP tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Thường Tín.

Theo ông Tuấn, 7 trường hợp này là F1 của 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay. Hiện lực lượng chức năng đang truy vết những người liên quan.

Sáng nay, CDC Hà Nội thông tin 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là L.V.C, sinh năm 1980, địa chỉ số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín. Chị C. đi Đà Nẵng từ 27/4 -29/4, ở tại khách sạn Mường Thanh đường Võ Nguyên Giáp nơi có bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh.

Tối 3/5, chị C. có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, các ngày sau có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác. Ngày 4/5, chị C. đến khám tại Bệnh viện Medlatec (Cơ sở Nghĩa Dũng, Ba Đình) có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, về nhà có triệu chứng tăng dần. Đến ngày 6/5, chị C. đến khám lại ở Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là D.V.H (là em vợ bệnh nhân L.V.C), sinh năm 1987, nam giới, địa chỉ, 26 chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín, làm nghề bán thuốc thú y tại nhà. 14 ngày gần đây không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ.

