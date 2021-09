Hà Nội: Xét nghiệm 100% người dân, tiêm vaccine cho 100% người từ 18 tuổi trở lên trước 15/9

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 22:35 PM (GMT+7)

Hà Nội đặt mục tiêu trước ngày 15/9 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để TP vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế.

Ngày 6/9, UBND TP.Hà Nội có công điện tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP để phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trước ngày 15/9 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để TP vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế.

Hà Nội đã phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để "bảo vệ vững chắc vùng xanh", "xanh hóa vùng vàng", "thu hẹp vùng đỏ".

Cụ thể, thành phố huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các vùng đỏ, vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Từ ngày 6/9 đến 12/9, thành phố xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố theo nguyên tắc: Khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao: Lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần. Tại khu vực có nguy cơ cao: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần. Tại các khu vực khác: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát dịch tại nơi có ca dương tính SARS-CoV-2

Về vấn đề tiêm chủng, thành phố sẽ hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

Đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Căn cứ vào số đối tượng xét nghiệm, tiêm vaccine trên địa bàn, tăng cường tối đa các điểm lấy mẫu, điểm tiêm và lực lượng lấy mẫu, tăng cường tiêm ngoài giờ, vào buổi tối để đảm bảo hoàn thành tiến độ của thành phố.

Thành phố sẽ tổ chức nhiều điểm tiêm, đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể, như tại phường, xã, tổ dân phố, thôn, khu phố. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng. Ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính.

Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và lộ trình tạo điều kiện dần phục hồi kinh tế.

Tại các khu vực nguy cơ cao, tiếp tục thực hiện nghiêm, dứt khoát việc giãn cách xã hội, phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời và không buông lỏng quản lý hoạt động phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, không để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong". Kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà "ai ở đâu, ở đó".

Tại các khu vực có nguy cơ thấp, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa bàn kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

