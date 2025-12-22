'Bộ Chính trị thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031'

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng 22/12, Tổng Bí thư cho biết đây là Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội 13, xem xét, cho ý kiến về những công việc quan trọng nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Hội nghị Trung ương 15 tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn, gồm công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội; và các công việc tổ chức Đại hội lần thứ 14.

Các nội dung về tổ chức Đại hội bao gồm quy chế làm việc, quy chế bầu cử; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13, báo cáo công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; cùng báo cáo công tác tổ chức phục vụ Đại hội và một số nội dung liên quan khác.

Về công tác nhân sự Đại hội 14, Tổng Bí thư cho biết tại các Hội nghị Trung ương 13 và 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã biểu quyết thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết; đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng Điều lệ Đảng, các quy định hiện hành và phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 22/12. Ảnh: Nhật Bắc

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, đồng thời chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội 14.

Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14, các phiên họp Bộ Chính trị cùng các lãnh đạo chủ chốt, các Ủy viên Bộ Chính trị, "với tinh thần cách mạng của người đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao" việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý để hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và để Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, gắn với trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ "rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương" nhằm phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải được tiến hành thật "kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định" như Ban Chấp hành Trung ương đã nhiều lần yêu cầu tại các hội nghị trước đây.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14, Tổng Bí thư cho biết toàn thể đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và Hội nghị Trung ương 14, dự thảo văn kiện đã nhận được thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/10 đến ngày 15/11. Trên cơ sở đó, các tiểu ban Văn kiện cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15.

Tổng Bí thư cho rằng đây là ý tưởng, cách làm mang tính cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng, đồng thời là nhiệm kỳ Đại hội tranh thủ được sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ trước. Các tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 đã chắt lọc, tiếp thu tối đa những ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị, trong đó trí tuệ tập thể và trí tuệ của nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Để các văn kiện thực sự trở thành "ánh sáng soi đường, kim chỉ nam hành động" cho toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương, các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện.

Về công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư cho biết Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu. Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn, đúng quy định của Đảng. Người đứng đầu Đảng đề nghị Hội nghị tiếp tục góp ý, bổ sung các nội dung cần thiết để công tác chuẩn bị được hoàn thiện nhất, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.