Thế giới 24h: Diễn biến mới giao tranh sau khi Thái Lan – Campuchia nhất trí bàn chuyện ngừng bắn

Xe bọc thép được cho là của Thái Lan gần biên giới với Campuchia (ảnh: Khmer Times)

Trước cuộc gặp ngày 24/12, giao tranh Thái Lan – Campuchia vẫn còn căng thẳng

Hôm 22/12, quân đội Campuchia tuyên bố, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, Thái Lan tiếp tục điều tiêm kích F-16 ném bom một số khu vực thuộc huyện Choam Khsant, tỉnh Preah Vihear.

Khmer Times (báo Campuchia) dẫn nguồn tin từ tiền tuyến cho hay, lực lượng Thái Lan chịu nhiều tổn thất trong các cuộc đụng độ ở biên giới. Campuchia được cho là đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của lực lượng Thái Lan.

Ở huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), người dân vội vã sơ tán khi quân đội Campuchia tiếp tục phóng tên lửa từ hệ thống pháo đa nòng BM-21, Nation Thailand (báo Thái Lan) đưa tin.

Giới chức Thái Lan cho hay, loạt đạn BM-21 vào chiều tối 22/12 đã bắn trúng một số khu vực ở Khok Sung, gây ra hỏa hoạn và khói dày đặc. 3 người bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện sau các vụ nã pháo của Campuchia.

Ở tỉnh Surin, Quân khu 2 Thái Lan thông báo, một trực thăng Hor Tor 212 của quân đội đã phải hạ cánh khẩn cấp khi đang tiếp cận sân bay Surin Bhakdi, khiến 4 quân nhân bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h19 ngày 22/12.

4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong khi giới chức Thái Lan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết, giới chức nước này và Campuchia nhất trí nối lại các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc gặp giữa các quan chức 2 bên dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan).

Thêm đòn tập kích vào Odessa, Ukraine thiệt hại nặng

Giới chức Ukraine hôm 22/12 cho hay, quân đội Nga tiếp tục tập kích vùng Odessa, gây hỏa hoạn ở một cảng lớn và khiến hàng chục nghìn người bị cắt điện.

Lính cứu hỏa dập lửa ở một khu vực thuộc Odessa hôm 22/12 (ảnh: Kyiv Independent)

Các cảng lớn ở Odessa đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế thời chiến của Ukraine, theo Reuters.

“Đêm qua, các cảng và hạ tầng năng lượng lại trở thành mục tiêu bị tấn công”, Phó Thủ tướng Ukraine – ông Oleksiy Kuleba – bình luận trên Telegram

Theo ông Kuleba, sau các vụ tập kích, đám cháy lớn đã bùng phát ở cảng Pivdennyi (Odessa) và khoảng 30 container chứa bột mì, dầu thực vật bị thiêu rụi.

Ông Kuleba cho hay, hạ tầng năng lượng ở Odessa cũng bị hư hại, khiến nguồn cấp điện cho hơn 120.000 người bị gián đoạn.

Không quân Ukraine hôm 22/12 tuyên bố, quân đội Nga phóng 86 UAV trong đòn tập kích mới, hầu hết bị bắn hạ.

Ukraine: Nga điều binh vượt sông, tình hình Siversk vô cùng khó khăn

Tình hình ở thành phố Siversk (vùng Donetsk) “vô cùng khó khăn” khi quân đội Nga tìm cách vượt sông Siverskyi Donets, Quân đoàn Không vận số 7 Ukraine thông báo.

“Tình hình ở làng Serebrianka, đông bắc Siversk, vô cùng khó khăn”, Quân đoàn Không vận số 7 bình luận trên Telegram.

“Các đơn vị thuộc Lữ đoàn số 81 vẫn giữ vững vị trí, gây tổn thất cho đối phương. Nhưng lực lượng Nga tiếp tục chuyển binh sĩ qua sông Siverskyi Donets từ phía rừng Serebrianka”, Quân đoàn Không vận số 7 cho hay.

Theo Kyiv Independent, nếu vượt qua sông Siverskyi Donets, quân đội Nga có thể tiến sâu vào Siversk từ phía bắc.

Trước cuộc xung đột, có khoảng 10.000 người sinh sống ở Siversk. Hiện tại, thành phố này chỉ còn vài trăm cư dân.

Mặc dù diện tích không lớn, nhưng Siversk được ví như tấm bình phong, che chắn cho 2 thành phố lớn hơn ở Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk – nơi lực lượng Ukraine còn kiểm soát.