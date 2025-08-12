Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Hà Nội: Công an tìm kiếm nữ sinh 'mất tích' 5 ngày

Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của gia đình nữ sinh, "mất tích" 5 ngày. Theo gia đình, khi rời nhà, cô gái mang theo 2 con mèo.

Hình ảnh nữ sinh Hoàng Thúy Nga.

Ngày 12/8, CATP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông tiếp nhận thông tin của gia đình nữ sinh Hoàng Thuý Nga (18 tuổi) về việc khoảng 9h30 ngày 7/8, cháu đi khỏi nhà đến nay chưa về.

Theo gia đình, khi rời khỏi nhà Nga mặc quần bò xám áo thun đen, đeo túi màu nâu và xách túi đen có 2 con mèo màu xám.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, cô Quyên - mẹ nữ sinh Nga cho biết gia đình Nga quê ở tỉnh Phú Thọ, hiện đang sinh sống tại phường Hà Đông (Hà Nội). Hiện Nga chuẩn bị vào đại học.

"Gia đình chúng tôi đã trình báo cơ quan công an và đi tìm nhiều nơi, cũng như nhờ cô giáo chủ nhiệm, hỏi bạn bè cháu nhưng chưa có kết quả" - cô Quyên thông tin.

Theo cô Quyên, khi rời khỏi nhà, Nga mang theo 1 điện thoại của mẹ. Sau đó khoảng 15 phút, cháu có thực hiện giao dịch chuyển tiền trong tài khoản.

Hiện gia đình nhờ người dân biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu xin báo theo số điện thoại 0966.178.376.

Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 09:52 AM (GMT+7)
