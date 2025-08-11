Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết khó chịu kéo dài những ngày tới

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc tái diễn hình thái thời tiết oi nóng sau mưa.

Đêm qua và sáng nay (11/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi 80mm.

Tại khu vực Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Đến trưa và chiều, Hà Nội và miền Bắc dứt mưa trời chuyển nắng và oi nóng. Độ ẩm trong không khí phần lớn ở các phường trên mức 62%. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ. Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.

Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở xuống Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi tới Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ chiều tối nay, mưa dông có thể xảy ra ở khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trong đó có những nơi mưa to trên 80mm, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết về chiều tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc trời oi nóng sau mưa. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, riêng đồng bằng 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Khánh Hòa 32-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.