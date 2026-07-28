Cảnh báo gần 300 điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh thành

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 27/7 đến 10 giờ ngày 28/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dào San 110,2mm (Lai Châu); Mường Chiến 94,6mm (Sơn La); Bảo Hiệu 118,4mm (Phú Thọ); An Phú 110,8mm (Lào Cai); Nậm Ban 111,2mm (Tuyên Quang); Xuân Lạc 159,4mm (Thái Nguyên); Thái Học 78,2mm (Cao Bằng); Quý Hoà 84,8mm (Lạng Sơn); Vũ Oai 125,5mm (Quảng Ninh); Trúc Tay 121,4mm (Bắc Ninh); Thạch Quảng 85,8mm (Thanh Hoá); Khe Lá 126,2mm (Nghệ An);...

Xuất hiện gần 300 điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: M.H

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 90mm; riêng các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Sơn La có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách 289 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Lai Châu: Dào San, Khổng Lào; Bình Lư, Bum Nưa, Hồng Thu, Khoen On, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Tè, Mường Than, Nậm Tăm, P. Đoàn Kết, Pa Ủ, Pắc Ta, Sì Lở Lầu, Tân Uyên, Than Uyên, Thu Lũm, Tủa Sín Chải

Sơn La: Mường Chiên; Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Sơ, Chiềng Sơn, Co Mạ, Huổi Một, Mường Bú, Mường Chanh, Mường La, Mường Lầm, Mường Sại, P. Vân Sơn, Phiêng Cằm, Song Khủa, Vân Hồ

Phú Thọ: An Bình, Lạc Lương, Lạc Thủy, Long Cốc, Ngọc Sơn, Tiền Phong, Xuân Đài, Yên Trị; An Nghĩa, Bao La, Cao Sơn, Chí Đám, Đại Đồng, Đồng Lương, Đông Thành, Hoàng Cương, Khả Cửu, Kim Bôi, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Động, Nật Sơn, P. Việt Trì, Pà Cò, Quảng Yên, Quy Đức, Quyết Thắng, Sơn Đông, Tân Mai, Tân Sơn, Thanh Ba, Tiên Lương, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Võ Miếu, Yên Kỳ, Yên Thủy

Lào Cai: Cảm Nhân, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh; Bản Hồ, Khánh Hòa, Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Mỏ Vàng, Mường Bo, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn

Tuyên Quang: Du Già, Đường Thượng, Hồ Thầu, Mậu Duệ, Ngọc Long, Sủng Máng, Tát Ngà, Tiên Nguyên, Yên Minh; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Xa, Bằng Lang, Cao Bồ, Đồng Yên, Đường Hồng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng An, Khâu Vai, Lao Chải, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mèo Vạc, Minh Sơn, Nà Hang, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, P. Hà Giang 1, Phú Linh, Phú Lương, Phù Lưu, Quản Bạ, Quang Bình, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Quang, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Tiên Yên, Trường Sinh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Phú, Yên Thành

Thái Nguyên: Nam Cường; Bằng Thành, Cao Minh, Đồng Phúc, Quảng Bạch; Bạch Thông, Bình Thành, Bình Yên, Chợ Đồn, Cường Lợi, Định Hóa, Hiệp Lực, Na Rì, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, P. Bách Quang, P. Phổ Yên, Phú Đình, Phượng Tiến, Thượng Minh, Thượng Quan, Trung Hội, Văn Lang, Yên Phong

Cao Bằng: Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Cốc Pàng, Đông Khê, Đức Long, Lũng Nặm, Lý Bôn, Nam Quang, Nguyễn Huệ, Phục Hòa, Quảng Lâm, Quang Trung, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Yên Thổ

Lạng Sơn: Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Na Sầm, Quốc Khánh, Quý Hòa, Tân Tiến, Thất Khê, Thiện Hòa, Thụy Hùng, Tràng Định, Văn Lãng

Quảng Ninh: Đặc khu Vân Đồn, Điền Xá, Hải Hòa, P. Bãi Cháy, P. Cửa Ông, P. Đông Triều, P. Hoành Bồ, P. Mông Dương, P. Việt Hưng, Thống Nhất; Đông Ngũ, Đường Hoa, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Cẩm Phả, P. Cao Xanh, P. Hà Lầm, P. Hạ Long, P. Hà Tu, P. Hồng Gai, P. Mạo Khê, P. Quang Hanh, P. Tuần Châu, Quảng Hà, Tiên Yên

Bắc Ninh: Đồng Việt; P. Nếnh; Bắc Lũng, Bảo Đài, Lục Nam, P. Bắc Giang, P. Cảnh Thụy, P. Đa Mai, P. Tân An, P. Tân Tiến, P. Tiền Phong, P. Tự Lạn, P. Vân Hà, P. Việt Yên, P. Yên Dũng, Phúc Hòa, Tân Dĩnh, Tân Yên

Thanh Hóa: Cẩm Thủy, Mậu Lâm, Như Thanh, Như Xuân; Bá Thước, Cẩm Vân, Điền Lư, Hợp Tiến, Mường Lý, Na Mèo, Quý Lương, Tam chung, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thành Vinh, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du

Nghệ An: Tân Kỳ; Bích Hào, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Đông Hiếu, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mường Ham, Mường Xén, Nga My, Nghĩa Hưng, Quế Phong, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tiền Phong, Tri Lễ, Xuân Lâm, Yên Hòa.