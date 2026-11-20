Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch về việc tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo kế hoạch, việc tặng quà nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

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Đáng chú ý, mức quà cao nhất 10 triệu đồng/người được dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa).

Mức quà 3 triệu đồng/người được áp dụng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương binh, bệnh binh của Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề và người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thành phố dành mức quà 1,5 triệu đồng/người cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc được nuôi dưỡng tại các trung tâm; người thờ cúng liệt sĩ (mỗi liệt sĩ một suất quà); thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng và một số nhóm quân nhân đã phục viên, xuất ngũ theo quy định.

Cùng mức quà 1,5 triệu đồng/người, Hà Nội hỗ trợ nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đề xuất của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố.

Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thành phố tặng 800.000 đồng/hộ nghèo và 500.000 đồng/hộ cận nghèo.

Ngoài các khoản hỗ trợ bằng tiền, Hà Nội dự kiến tặng quà 70 đơn vị với giá trị từ 12 triệu đến 27 triệu đồng/suất. Đồng thời, thành phố dành 264 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng (gồm túi quà trị giá 2 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt).

Đối với cán bộ, công nhân viên trực tiếp phục vụ trong những ngày Tết tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế, thành phố bố trí mức bồi dưỡng 700.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ 700.000 đồng/người cũng được dành để bổ sung tiền ăn trong những ngày Tết cho người có công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng tập trung và các đối tượng đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09.

Kế hoạch còn hướng tới việc chăm lo cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu ngầm 182 Hà Nội; thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các địa bàn đặc biệt khó khăn; gia đình quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng nhiều nhóm đối tượng chính sách khác.

Thông qua hoạt động tặng quà Tết, Hà Nội tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với người có công, các gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần để người dân đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đầm ấm, nghĩa tình.