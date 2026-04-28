Hà Nội chạy thử loạt trạm bơm, tăng tốc chống ngập trước mùa mưa 2026

Sáng nay (28/4), trạm bơm Cầu Ngà 1 được đưa vào vận hành thử nghiệm. Đây là công trình trọng điểm được kỳ vọng “giải bài toán” ngập úng khu vực phía Tây mỗi khi mưa lớn, thông qua việc tiêu thoát nước ra sông Cầu Ngà.

Nước từ trạm bơm được xả ra sông thông qua hệ thống cống và kênh dẫn đã hoàn thiện.

Ông Hoàng Cao Khánh, Phó trưởng Phòng Công nghệ và Quản lý hạ tầng (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết Trạm bơm Cầu Ngà 1 được lắp mới 3 tổ bơm với tổng công suất 6m3/s, mỗi tổ 2m3/s.

Khi đi vào vận hành ổn định, Cầu Ngà 1 sẽ hỗ trợ chống ngập cho khu đô thị Vinsmart, khu A3 Geleximco, khu vực Đại lộ Thăng Long và một phần khu dân cư Tây Mỗ.

Nhiều năm qua, Xuân Phương cùng các khu đô thị lân cận thường xuyên nằm trong nhóm “điểm nóng” ngập úng của Hà Nội.

Cùng với Cầu Ngà 1, Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện thêm nhiều công trình chống ngập khác tại khu vực này.

Trong đó, trạm bơm Cầu Ngà 3 được lắp 2 tổ bơm tổng công suất 4m3/s, phục vụ tiêu thoát nước cho các khu đô thị dọc đường ĐT70, Miêu Nha, Ngọc Mạch và Xuân Phương.

Trạm bơm Đồng Tép có tổng công suất 2m3/s, hỗ trợ khu dân cư An Thọ, Vista Complex, khu A Geleximco, đoạn Đại lộ Thăng Long từ hầm chui số 3 đến số 4 và phân khu C của Vinhomes Smart City Tây Mỗ.

Trạm bơm Bắc An Khánh tại Sơn Đồng được lắp 2 tổ bơm công suất 4m3/s, phục vụ khu vực nút giao An Khánh, các hầm chui dân sinh và vùng phía Nam sông Cầu Ngà.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, trong ngày hôm nay Hà Nội cũng đưa vào chạy thử nhiều trạm bơm mới và nâng cấp tại các hồ Thủ Lệ, Đầm Chuối, Đống Đa, Đền Lừ, Thành Công, Tai Trâu, công viên CV1, công viên Cầu Giấy, Thanh Liệt và Mai Dịch nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước khu vực nội đô.

Cơ bản hoàn thành 36/40 hạng mục

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, năm 2025 tình trạng ngập úng tại Thủ đô diễn biến phức tạp do nhiều trận mưa lớn vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước.

Có thời điểm, Hà Nội ghi nhận hàng trăm điểm ngập, tập trung tại khu vực nội thành, vùng trũng thấp và các khu đô thị mới chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Nhiều tuyến giao thông tê liệt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân.

Trước thực trạng này, Thành ủy Hà Nội xác định úng ngập đô thị là một trong 5 “điểm nghẽn” lớn cần sớm tháo gỡ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP được giao làm chủ đầu tư 3 dự án khẩn cấp chống ngập trong năm 2026.

Ngay sau khi được phê duyệt, các đơn vị đã đồng loạt triển khai 40 hạng mục gồm: nâng cấp hệ thống thoát nước, xây mới và cải tạo các trạm bơm, xây dựng 2 bể điều tiết, sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở.

Sau 75 ngày đêm thi công “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành 36/40 hạng mục.