Cựu Phó chánh án Phạm Tấn Hoàng bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, thay đổi nội dung kháng cáo

Cựu Phó chánh án xin hưởng án treo để sớm về nhà cho vợ con chăm sóc

Sáng 28/4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”.

Trong đơn kháng cáo, ông Cường xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mức án 7 năm tù Tòa cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng.

Riêng ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) có đơn kháng cáo xin xem xét lại khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, hôm nay, ông bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, thay đổi nội dung kháng cáo sang xin hưởng án treo để sớm về nhà cho vợ con chăm sóc.

Ông Hoàng trình bày, đã có thời gian dài công tác, cống hiến trong ngành tòa án. Sau khi bị khởi tố, ông mắc nhiều bệnh như hen, tim và huyết áp, nhiều lần đột quỵ nên sức khỏe yếu.

“Ông thay đổi nội dung kháng cáo có bị ép buộc không hay tự nguyện?”, Chủ tọa hỏi. Ông Hoàng nói “hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc".

Cựu Phó chánh án cho biết thêm, do nhận thức được sai phạm, ông đã nộp 80 triệu đồng vào ngày 9/2/2026.

Sau khi ông Hoàng trình bày, Chủ tọa bày tỏ "rất buồn phải ngồi xét xử phiên tòa như thế này", vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhóm bị cáo có người cao tuổi như ông Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Phó chánh án) bị cáo buộc nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng tại phiên sơ thẩm.

Một bị cáo vắng mặt

Cũng trong phần làm thủ tục khai mạc, Hội đồng xét xử thông báo bị cáo Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) và luật sư vắng mặt, xin hoãn phiên. Một số bị cáo kháng cũng xin hoãn do luật sư bào chữa không đến.

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố nêu quan điểm, bị cáo Thi phạm tội "môi giới hối lộ", quy định tại Khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự, không thuộc trường hợp bắt buộc có luật sư bào chữa. Việc bị cáo vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên Viện Kiểm sát đề nghị phiên tòa tiếp tục.

16 bị cáo khác có đơn kháng cáo khi được hỏi, đều giữ nguyên nội dung xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án tù treo.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường mức án 7 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) lĩnh 3 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong khi đó, ông Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 5 năm 6 tháng tù tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp mức án là 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh mức án thấp nhất từ 9 tháng 1 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do); 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đến cao nhất 5 năm tù.

Tòa xác định, từ tháng 3/2022 – 5/2024, 28 bị cáo đưa, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Như cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng, đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Nga là người môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối lộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.