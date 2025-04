Vụ cháy nhà 4 người tử vong: Nỗi đau của thanh niên mất cùng lúc mẹ và em gái

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 1h38 ngày 10/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường 4, TP Mỹ Tho. Công an đã điều nhiều xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lúc này, lửa đã bao trùm căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, cửa nhà khóa trong, xe chữa cháy khó tiếp cận. Đến 2h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các hộ xung quanh. Cơ quan công an xác định có 4 người tử vong gồm: bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (49 tuổi), ông Nguyễn Minh Hiếu (50 tuổi, chồng bà Tiên), bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (47 tuổi, em gái bà Tiên) và Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (18 tuổi, con bà Dung).