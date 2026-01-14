Tuyên bố sau cùng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol khi bị đề nghị án tử hình

Theo hãng tin Yonhap, phiên tòa xét xử cuối cùng với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về các tội danh liên quan trực tiếp tới lệnh thiết quân luật vào tháng 12/2024 đã kết thúc vào ngày 13/1.

Các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc cáo buộc ông Yoon đã ban bố lệnh thiết quân luật trái với hiến pháp, huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát đàn áp các nghị sĩ quốc hội, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo quy định là tử hình. Quyết định cuối cùng về mức án dành cho cựu tổng thống sẽ được đưa ra vào ngày 19/2.

Trong tuyên bố sau cùng của mình, ông Yoon vẫn khẳng định bản thân vô tội, mô tả cuộc điều tra và truy tố là một chiến dịch "thanh trừng và đàn áp" nhắm vào cá nhân ông.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

"Việc một tổng thống thực thi quyền của mình theo hiến pháp nhằm bảo vệ tự do và chủ quyền không thể cấu thành tội danh nổi dậy. Tôi đã được phụ trách và chứng kiến nhiều cuộc điều tra trong suốt 26 năm qua, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự hỗn loạn như vậy. Hàng loạt cơ quan đã 'điên cuồng' lao vào điều tra mà không có bất kỳ trật tự nào", ông Yoon nói.

Trong khi đó, đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Hàn Quốc cho rằng các công tố viên đang "lái" vụ án theo hướng chính trị, nhằm đi đến một kết luận đã được thỏa thuận chống lại ông Yoon.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngay cả khi phán quyết cuối cùng với ông Yoon là mức án cao nhất, việc cựu tổng thống có bị thi hành án hay không vẫn là một vấn đề chưa có lời giải.

Kể từ năm 1998 đến nay, Hàn Quốc chưa từng thi hành bản án tử hình nào, nguyên nhân là do lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình do cố Tổng thống Kim Dae-jung ban hành năm 1998 vẫn còn hiệu lực.

"Tính tới tháng 6/2025, có 57 tù nhân đang chờ thi hành án tử hình. Trong lịch sử, đã từng có trường hợp một cựu tổng thống bị tuyên án tử hình nhưng sau đó đã được ân xá, điển hình là trường hợp của ông Chun Doo-hwan năm 1996", đài KSB thông tin.