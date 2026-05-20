Gỡ diều mắc vào lưới điện cao thế, hai học sinh thương vong

Sáng 20/5, lãnh đạo UBND xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến hai học sinh lớp 8 thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Thịnh thương vong.

Người dân địa phương xôn xao trước sự việc nhóm học sinh gỡ diều mắc vào đường điện cao thế dẫn tới 2 em bị điện giật thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, một nhóm 3 học sinh lớp 8 rủ nhau đi thả diều tại khu vực gần chùa Hạ, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc đang thả, con diều bị đứt dây và mắc vào đường dây điện cao thế chạy qua khu vực.

Để lấy lại diều, nhóm học sinh này dùng một chiếc cần câu cá nhằm mục đích gỡ diều xuống. Do vi phạm khoảng cách an toàn, dòng điện cao thế bất ngờ phóng xuống gây điện giật. Sự cố khiến 2 trong số 3 em học sinh gặp nạn, trong đó một em tử vong và em khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Hiện tại, sức khỏe của em học sinh bị thương có tiến triển tích cực và đã tỉnh táo trở lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không để trẻ vui chơi, thả diều gần đường dây cao thế để tránh những tai nạn đáng tiếc.