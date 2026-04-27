Giông thổi bay mái nhà, vặn gãy cây ở Hà Nội

Khoảng 18h, mây đen bao phủ khu vực xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Chương Mỹ (phía tây Hà Nội) khi mưa bắt đầu cũng là lúc giông gió nổi lên kèm sấm, chớp. Chị Minh Quyên ở xã Xuân Mai cho biết, mưa giông, gió rít rất mạnh như bão, trong lúc gia đình bốn người cùng nhau giữ cửa kính thì phần mái tôn bị hất tung, bay sang nhà hàng xóm.

Nhiều người đi đường cũng bị giông quật ngã buộc phải bỏ xe để tìm chỗ trú. Mưa giông cũng khiến hàng loạt biển quảng cáo, cây ở xã Xuân Mai bị quật đổ. Hiện chính quyền đang thống kê thiệt hại.

Mái nhà dân ở xã Xuân Mai bị thổi bay do mưa giông. Ảnh: Minh Quyên

Trước đó 30 phút, mưa giông cũng được ghi nhận tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và một số phường ở tỉnh Thái Nguyên.

Lúc 19h15, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển và gây mưa giông mạnh cho phường xã Tây Hồ, Bồ Đề, Việt Hưng, Lĩnh Nam, Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc, Đông Anh, Thư Lâm, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Thượng Cát, Tây Tựu, Thanh Trì, An Khánh, Hòa Phú, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hòa, Chương Dương, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Vân Đình, Ứng Thiên, Hồng Sơn. Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và giông cho khu vực kể trên, sau đó lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cây cối bị gió vặn gãy ở Xuân Mai. Ảnh: Trần Hồng Nhung.

Miền Bắc mưa giông do tác động của đới gió đông nam ẩm. Dự báo, ngày mai một đợt không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tràn xuống Bắc Bộ khiến khu vực này tiếp tục có mưa giông đến 29/4.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi xuất hiện giông lốc, người dân nên ở trong nhà kiên cố, đóng kín cửa, tránh xa cửa sổ và các vật dễ bị gió cuốn; không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc đứng ở khu vực trống trải; hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt nguồn điện khi không cần thiết để phòng sự cố do sét.

Trường hợp mưa đá, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn chắc chắn, ưu tiên bảo vệ người trước, tránh đứng dưới mái tôn yếu hoặc công trình tạm. Nếu đang ở ngoài trời, cần tìm vị trí thấp, tránh xa kim loại và khu vực nguy hiểm.