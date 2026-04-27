Xung đột Mỹ-Iran đang trở thành một cơn ác mộng chính trị đối với EU

Cờ Iran. Ảnh RIA

Tờ báo cho biết: "Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại, các chính phủ ủng hộ hội nhập châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà họ hầu như không thể ngăn chặn, điều này có thể giáng một đòn mạnh vào dòng chính trị vốn đã suy yếu của khối".

Như bài báo đã nêu, Seamus Boland, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu, một hiệp hội công đoàn tư vấn cho Ủy ban châu Âu , cho biết chi phí năng lượng, bao gồm cả thực phẩm, vận tải và nhà ở, ảnh hưởng nặng nề nhất đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

"Về mặt chính trị, điều này tạo cơ sở cho sự mất lòng tin, không chỉ đối với các chính phủ quốc gia, mà còn đối với khả năng của các thể chế châu Âu trong việc bảo vệ công dân khỏi các cú sốc từ bên ngoài. Điều này có nguy cơ làm gia tăng sự ủng hộ đối với các lực lượng chính trị theo chủ nghĩa bảo hộ hoặc chủ nghĩa biệt lập hơn", tờ báo dẫn lời ông nói.

Ngày 13 tháng 4, Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran ở cả hai phía eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ, sản phẩm dầu khí và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Washington khẳng định các tàu không thuộc Iran được tự do đi qua eo biển Hormuz miễn là không phải trả phí cho Tehran. Chính quyền Iran chưa công bố việc áp phí, nhưng đã thảo luận về kế hoạch này.