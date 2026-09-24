Giới thiệu PGS Phạm Bảo Sơn- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Trong chương trình hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê trình bày các tờ trình về việc:

Ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận cấp tỉnh, cấp xã; ban hành Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; ban hành Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Hưng Yên.

Chiều ngày 23/9, quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 – 2030 được công bố. Ông Sơn sau đó được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Lê Hiếu/Báo Hưng Yên

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên cũng trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên theo quy định.

Trước đó, trong chiều ngày 23/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố Quyết định số 380-QĐNS/TW, ngày 18/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phạm Bảo Sơn (49 tuổi), quê tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Ông Sơn tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin năm 2001.

Năm 2006, vị tân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên bảo vệ thành công tiến sĩ công nghệ thông tin tại Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia. Đến năm 2012, ông Sơn là Phó Giáo sư. Ông Sơn từng kinh qua nhiều chức vụ tại Đại học Công nghệ trước khi làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.