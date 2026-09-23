Thấy gì từ việc điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Trung ương và địa phương vừa qua?

Nhiều Ủy viên Trung ương, cán bộ trẻ nhận nhiệm vụ mới

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và một số địa phương triển khai nhiều quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, nhiều cán bộ từ vị trí công tác ở các cơ quan Trung ương được điều động, chỉ định về địa phương nhận công tác mới; ngược lại, một số lãnh đạo địa phương lại được điều động về các cơ quan Trung ương công tác.

Đơn cử, như tại Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy để ra Trung ương làm Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Thay vị trí của ông Nguyễn Văn Phương là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Quốc Tuấn. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lê Hồng Vinh thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trong khi đó, ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Bùi Hoàng Phương sau đó được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương có trình độ thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Thứ trưởng Bộ. Từ tháng 2/2025, ông điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong đợt này, nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác tại các cơ quan Trung ương cũng được điều động về địa phương nhận nhiệm vụ mới. Trong đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đinh Hữu Thành về Quảng Ninh làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng về Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế; Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng...

Một số cán bộ cũng nhận quyết định công tác mới, như: ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An...

Ông Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: PV)

Trong số những cán bộ được điều động, phân công, chỉ định chức vụ mới có nhiều cán bộ trẻ. Ông Trần Quân (sinh năm 1983), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Trần Quân có nhiều năm công tác tại Bộ Tài chính, trải qua nhiều chức vụ: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; Thư ký Bộ trưởng; Chánh văn phòng. Từ tháng 8/2021, ông giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ở địa phương, HĐND TPHCM bầu ông Trương Minh Huy Vũ (sinh năm 1984) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ (SN 1984). (Ảnh: PV)

Vì việc tìm người

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh, chúng ta thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi công tác cán bộ cũng phải thực hiện một cách nhanh, mạnh mẽ, quyết liệt để đáp ứng về tổ chức và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

“Chúng ta có nhiều hình thức như luân chuyển, điều chuyển, biệt phái… từ Trung ương xuống bộ, ngành, địa phương, hoặc từ bộ, ngành, địa phương về Trung ương, từ bộ, ngành, địa phương này sang bộ, ngành, địa phương khác… để đáp ứng yêu cầu công tác, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phát huy được năng lực, sở trường”, ông Dĩnh nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, công tác cán bộ có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Khi một cơ quan, tổ chức, đơn vị trì trệ, không phát triển, mà có cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý, có tâm huyết, tận tình, trách nhiệm về, thì có thể thay đổi được tình hình.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh. (Ảnh: PV)

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, rằng có địa phương thay cán bộ, ngay lập tức giải ngân vốn đầu tư công đã tăng lên 9%. “Trong điều kiện hiện nay, những người dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực khi được bố trí công việc phù hợp sẽ tạo ra kết quả rất rõ ràng”, ông Dĩnh nhận định.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, hiện nay, công tác cán bộ được thực hiện trên quan điểm “vì việc tìm người” chứ không phải “vì người tìm việc”. Dựa trên yêu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thì phải bố trí cán bộ đáp ứng được các yêu cầu đó. “Bố trí đúng người thì không những phát huy được năng lực, tâm huyết, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý mà còn góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển, tạo ra niềm tin và động lực phấn đấu”, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ bởi có vai trò quan trọng “then chốt của then chốt”. Đảng ta thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong công tác cán bộ để đảm bảo có sự tiếp nối, kế thừa, vì thế, phải rất chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ.

“Thời gian qua, có sự luân chuyển, bố trí cán bộ trẻ có trình độ vào các chức vụ, nhiệm vụ ở các cấp khác nhau. Có thể từ trên bộ đưa xuống địa phương, hoặc từ địa phương đưa lên bộ”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhìn nhận, đồng thời cho rằng, cán bộ trẻ có ưu điểm là được đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo và rất nhanh nhạy trong nắm bắt, thích ứng với thực tiễn.

Cho rằng, việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ để thử thách là một hướng đi đúng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu, cần tiếp tục triển khai, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

“Chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vì thế, việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ là rất cần thiết”, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh và cho rằng, cán bộ trẻ có nhiều tố chất để gánh vác trọng trách trước các việc mới, việc khó.

Công tác cán bộ "rất động chứ không phải tĩnh"

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, trong bối cảnh hiện nay, việc đánh giá cán bộ lãnh đạo phải dựa trên mục tiêu và kết quả đạt được. Một cán bộ lãnh đạo có năng lực hay không phải bằng sản phẩm cụ thể. Người có tài là người phải có chương trình, dự án, đề án và tạo ra kết quả, sản phẩm.

“Trong quản lý, người lãnh đạo phải được đánh giá bằng kết quả cụ thể. Khi về một tổ chức, đơn vị hay địa phương, anh có tập hợp, đoàn kết được tập thể không, có phát huy được sức mạnh tổng hợp không, có đưa cơ quan, địa phương đó đạt mục tiêu xuất sắc không”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh kỳ vọng vào các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới sẽ phát huy hết năng lực, sở trường để đưa bộ, ngành, địa phương phát triển, qua đó, góp phần thúc đẩy mục tiêu chung là phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Viết Chức. (Ảnh: PV)

Chung quan điểm, TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng, việc tin tưởng, giao vị trí cho các cán bộ trẻ là một xu hướng rất tốt, bởi hiện nay, người trẻ có năng lực, trình độ, có khả năng đáp ứng được các nhiệm vụ, có tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm vì mục đích chung.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Viết Chức, tuổi trẻ vẫn còn non kinh nghiệm. Vì thế, cùng với giao việc, việc cần làm là phải đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ, chứ không phải “khoán trắng” cho người trẻ.

“Đây cũng là tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập, là giao nhiệm vụ nhưng đồng thời phải kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ. Ai hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tiếp tục, còn ai không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem xét thay thế”, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.

Theo TS Nguyễn Viết Chức, công tác cán bộ hiện nay "rất động", chứ không phải tĩnh, thực hiện đúng phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Việc “không tĩnh” tuy có những khó khăn khi thực hiện, nhưng có điểm tốt là tạo ra áp lực ai cũng phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.