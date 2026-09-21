Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên làm Bí thư Quảng Trị

Sáng 21/9, tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Quốc Tuấn.

Ông Tuấn thay ông Nguyễn Văn Phương - người được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó ban Chính sách, Chiến lược Trung ương từ ngày 18/9.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Vương Quốc Tuấn là cán bộ trẻ, có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm công tác phong phú, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao. Qua nhiều vị trí công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sản phẩm cụ thể, đóng góp vào kết quả chung của cơ quan, địa phương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết sẽ bắt tay ngay vào công việc, dành thời gian lắng nghe cán bộ, các thế hệ lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp để hiểu rõ Quảng Trị, từ đó cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn giải pháp phù hợp thực tiễn. "Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tạo thêm động lực mới cho sự phát triển của Quảng Trị", ông Vương Quốc Tuấn nói.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 49 tuổi, quê Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Quốc Tuấn (bìa trái). Ảnh: Đắc Thành

Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước sáp nhập. Tháng 7/2025, sau khi Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới.

Tháng 11/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Trị mới được thành lập sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, có diện tích hơn 12.700 km2, dân số trên 1,86 triệu và 78 đơn vị hành chính cấp xã.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định 4 trụ cột phát triển gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh; đồng thời đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác hành lang kinh tế Đông - Tây và mở rộng không gian phát triển. Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 9-10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 137-145 triệu đồng vào năm 2030.

Sau kiện toàn, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị gồm Bí thư Vương Quốc Tuấn và 4 Phó bí thư, gồm các ông: Trần Vũ Khiêm (Phó bí thư Thường trực), Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) và Bùi Hoàng Phương (được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch UBND tỉnh).

UBND tỉnh Quảng Trị hiện có 5 Phó chủ tịch, gồm các ông Hoàng Nam, Lê Đức Tiến, Lê Văn Bảo, Hoàng Xuân Tân và Phan Phong Phú. Trong đó, ông Hoàng Nam là Phó chủ tịch Thường trực.