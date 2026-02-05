Chi tiết đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (5/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ.

Khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc chuyển rét buốt từ đêm mai do không khí lạnh bao phủ.

Từ ngày 8/2 khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7-9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Trên biển, từ ngày 7/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m. Từ chiều 7/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m. Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ: đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Từ đêm 6/2 khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 7/2 trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Riêng Bắc Trung Bộ ngày 7/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 7/2 đến ngày 15/2

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: từ đêm 7 đến sáng sớm 9/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 7-9/2 Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Từ khoảng ngày 11/2 Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: từ đêm 7-9/2 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; thời kỳ từ ngày 11-13/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.