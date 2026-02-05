Bão Penha có đi vào Biển Đông những ngày tới không?

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đêm qua (4/2), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Penha. Tên bão này là do Macau (Trung Quốc) đặt, đây là 1 trong 8 danh lam thắng cảnh mới của Macau.

Penha là cơn bão thứ 2 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Lúc 13h ngày 5/2, tâm bão ở khoảng 8,6 độ vĩ bắc - 128,2 độ kinh đông, cách đất liền Philippines khoảng 200km về phía đông. Bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong tháng 2 trên Biển Đông có 0,1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

"Cơn bão này đang di chuyển theo hướng tây. Dự báo trong khoảng 24 - 48 giờ tới, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp, sau đó tan nhanh trên biển, không có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam" - ông Khiêm cho hay.

Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong tháng 2 trên Biển Đông có 0,1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Ông Mai Văn Khiêm đánh giá, trong năm 2026, hệ thống khí quyển - đại dương có thể sẽ trải qua nhiều trạng thái chuyển pha. Đến giữa năm, thời tiết có thể chịu chi phối bởi trạng thái ENSO trung tính và đến cuối năm, khả năng chịu tác động từ pha nóng El Nino.

"Với tính chất chuyển pha liên tục của hiện tượng ENSO quy mô lớn như vậy, điều kiện khí quyển - đại dương sẽ ở trạng thái bất ổn định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như bão mạnh, mưa cường suất lớn... xuất hiện trong năm 2026" - ông Khiêm nói.

Về tính chất và xu thế thiên tai, ông Khiêm cho rằng, hiện nay, đã thấy rõ những tác động và hệ quả của biến đổi khí hậu, khiến thời tiết và khí hậu ngày càng cực đoan, bất ổn định và bất thường hơn.

"Chúng ta không thể chắc chắn khi nào thiên tai cực đoan sẽ xảy ra, nhưng điều gần như có thể khẳng định là tần suất, cường độ và mức độ cực đoan của các hiện tượng thời tiết xấu sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai, không chỉ riêng trong năm 2026. Vì vậy, việc theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, đặc biệt là dự báo ngắn hạn, là hết sức cần thiết để chủ động ứng phó.