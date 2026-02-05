Miền Bắc sắp mưa liên tục trong 3 ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi đón Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết ấm áp, miền Bắc sẽ trải qua nhiều ngày có mưa dông. Dự báo khoảng từ đêm 6/2 đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh, miền Bắc chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Cùng với mưa dông, từ ngày 7/2, miền Bắc chuyển rét, trong hai ngày 8-9/2. Miền Bắc có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Miền Bắc mưa dông dài ngày do không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt rét lần này có thể tương đương với đợt rét từ ngày 22-25/1 ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi từ 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Ngay sau đó, khoảng ngày 11-13/2, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là tính chất lệch đông, mang nhiều hơi ẩm từ biển vào. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa nhỏ rải rác, có thể xuất hiện tình trạng nồm ẩm. Trời tiếp tục rét.

Còn tại miền Trung, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai từ ngày 7 - 9/2 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; thời kỳ từ ngày 11 - 13/2, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; những ngày khác có mưa rào và dông vài nơi; phía bắc đêm và sáng trời rét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 2, các đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra rét đậm, rét hại. Trong đó, người dân ở vùng núi phía bắc cần chủ động đề phòng ứng phó với khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và băng giá.

Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại miền bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3 và ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt lưu ý, tình trạng gió mạnh và sóng lớn do không khí lạnh trên biển. Những ngày vừa qua, không khí lạnh đã gây gió mạnh, sóng lớn trên biển làm 2 tàu cá/20 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 1 người chết, 19 người được cứu vớt an toàn.

Để hạn chế thiệt hại trong đợt gió mạnh trên biển do không khí lạnh, Cục đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển La Gi.

Cục cũng đề nghị UBND các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền chuẩn bị xuất bến, đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.