Xác định nguyên nhân giếng khoan phun cột nước cao 15m

Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long có báo cáo gửi UBND tỉnh, bước đầu lý giải hiện tượng giếng khoan phun nước bất thường tại một hộ dân ở xã Hòa Bình.

Theo ông Dương Vĩnh Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng khoan phun liên tục lên khỏi mặt đất, tạo cột nước cao khoảng 15m, kèm cát, bùn. Hiện tượng kéo dài khoảng 2 giờ, sau đó giếng ngừng phun. Theo thông tin gia đình cung cấp, giếng có độ sâu khoảng 70–80m, thuộc tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3).

Giếng khoan ở Vĩnh Long phun nước cao đến 15m. Ảnh: PV

Theo kết quả ban đầu, khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, đã xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà Hường. Lúc này, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao khoảng 15 mét kèm theo cát, bùn. Sự việc kéo dài khoảng 2 giờ.

Theo thông tin gia đình bà Hường cung cấp, giếng khoan có chiều sâu khoảng 70-80 mét, được khoan từ cuối năm 2025, dự kiến phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi của gia đình. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành khoan chưa đưa giếng vào sử dụng và có che đậy miệng giếng, không lắp các thiết bị để tiến hành khai thác, sử dụng. Thời gian tới, gia đình cũng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng giếng khoan này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định hiện tượng trên có thể do tác động của túi khí hình thành dưới lòng đất trong quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi. Dưới tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu từ hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất, túi khí có thể bị vỡ, khiến khí thoát lên cùng nước, cát và bùn qua giếng khoan. Hiện tượng sẽ chấm dứt khi khí thoát hết.

Theo người dân địa phương, trước đây trên địa bàn xã từng xảy ra một số trường hợp tương tự, có trường hợp kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, những hiện tượng này thường xuất hiện trong quá trình thi công giếng khoan, còn trường hợp lần này xảy ra sau khi giếng đã hoàn thành một thời gian.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chính quyền địa phương tăng cường quản lý hoạt động khoan, khai thác nước dưới đất; khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi, kịp thời thông báo cho UBND xã khi phát hiện hiện tượng bất thường. Đối với hộ gia đình xảy ra sự việc, cần tiếp tục theo dõi diễn biến giếng khoan, báo cáo UBND xã khi có dấu hiệu bất thường và thực hiện các biện pháp bảo vệ giếng, tránh nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện, trường và nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu, xác định nguyên nhân vụ việc và những trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh.