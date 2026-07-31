Vụ giếng khoan phun khí và nước cực mạnh: Xử phạt chủ giếng

Ngày 31/7, ông Trịnh Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đã quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đ.X.H. (trú làng Klă, xã Chư Prông) 42,5 triệu đồng vì không có giấy phép hành nghề vẫn tổ chức khoan giếng và khoan giếng không xin phép cơ quan chức năng.

Theo đó, từ lỗ khoan ban đầu có độ sâu 160m, đã được khoan từ trước, ngày 19/7 người đàn ông này khoan sâu thêm khoảng 10m để lấy nước tưới tiêu cây công nghiệp. Tới độ sâu khoảng 170m đã xảy ra hiện tượng phun hỗn hợp khí, nước cực mạnh nhiều ngày.

Ngày 21/7, Phòng Kinh tế xã Chư Prông kiểm tra thực tế tại lỗ khoan, lập biên bản vụ việc và phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực tài nguyên nước đối với ông Đ.X.H. theo quy định. Thời điểm kiểm tra, ghi nhận giếng khoan của gia đình ông H. phun bọt khí, nước lên khỏi mặt đất cao hơn 10m.

Việc khoan giếng quá sâu gây ra hiện tượng phun khí kèm nước cực mạnh.

Đến nay (ngày 31/7), đường kính giếng khoan mở rộng hơn 2,5m, vẫn có hiện tượng nước phun mạnh lên khỏi mặt đất. Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu ông H. treo biển cảnh báo và rào xung quanh lỗ khoan, không cho người dân, động vật đến gần.

Năm 2024, bản thân ông Đ.X.H. cũng khoan một giếng, rồi xảy ra tình trạng tương tự. Khi đó, ông đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, bịt kín và lắp van trên bề mặt để ngăn dòng khí. Đến nay, giếng khoan này không còn hiện tượng phun trào.

Qua thống kê, đến nay, trên địa bàn xã Chư Prông đã ghi nhận 4 giếng khoan xuất hiện hiện tượng khí và nước phun lên mặt đất. Địa phương khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng tương tự. Một số chuyên gia về khảo sát có nhận định ban đầu, nguyên nhân việc phun nước kèm khí mạnh trên do người dân đã khoan trúng các túi khí hoặc đường dẫn khí trong lòng đất.