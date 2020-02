Giấu hơn 700 triệu khách bỏ quên trên xe, tài xế đối diện mức án nào?

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Luật sư vừa có chia sẻ liên quan đến vụ tài xế xe khách chạy tuyến Mỹ Đình- Sơn La cất giấu hơn 700 triệu đồng hành khách bỏ quên trên xe.

Cơ quan công an có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc. Ảnh: A.T

Mới đây, tài xế xe khách Nguyễn Đình Hồng chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Sơn La chiếm giữ hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên trên xe. Vụ việc sau đó thu hút sự quan tâm của người dân, cộng động mạng xã hội.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch- Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, hành vi của tài xế xe khách nêu trên có dấu hiệu “chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác”. Theo điểm e, khoản 2 Điều 15 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi “chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác” sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1, Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của họ thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. UBND cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

Tuy nhiên, trong vụ việc nêu trên tài xế xe khách đã không làm như vậy. Khi Công an huyện Yên Châu (Sơn La) vào cuộc, phát hiện tài xế đã chia nhỏ số tiền giấu dưới ghế và trong hộp điều khiển điện tử. Điều này càng khẳng định dấu hiệu phạm pháp có chủ đích của tài xế xe khách và có thể bị xử lý hình sự đối với hành vi trên.

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) thì tài xế xe khách có thể bị xử lý về tội “trộm cắp tài sản” và với việc giấu số tiền 720.000.000 đồng thì tài xế xe khách có thể phải chịu mức án phạt tù lên tới 20 năm.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch- Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Theo luật sư Tuấn Anh, với hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lớn thì hành vi này không chỉ dừng ở mức độ dân sự hay xử lý hành chính. Cụ thể đối với hành vi trộm cắp tài sản thì khách thể của loại tội phạm này là quyền sở hữu tài sản của người khác nên người vi phạm sẽ phải chịu hình thức phạt tù giam, phạt tiền và buộc trả lại tài sản.

Trước đó, vào sáng 18/2, vợ chồng anh N.T.M. (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mang biển số 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm. Khi xuống xe tại Mộc Châu, vợ chồng anh này để quên số tiền hơn 720 triệu đồng. Về đến nhà, phát hiện số tiền lớn bị bỏ quên, vợ chồng anh M. đã nhanh chóng gọi điện cho nhà xe. Tuy nhiên, nhà xe nói không thấy túi tiền để quên. Ngay sau đó, anh M. đã gọi điện trình báo lên Công an huyện Yên Châu.

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Yên Châu đã nhanh chóng phối hợp kiểm tra chiếc xe khách. Quá trình kiểm tra, công an đã phát hiện số tiền được cất giấu trên xe là 720 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, tài xế Nguyễn Đình Hồng (huyện Quốc Oai, Hà Nội) khai nhận, khi đóng cửa xe, nam tài xế phát hiện tại giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi nên mở ra xem. Lúc này, tài xế Hồng thấy rất nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt đã cất giấu.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Hồng để điều tra, làm rõ về việc cất giấu hơn 720 triệu hành khách để quên trên xe.

Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội trộm cắp tài sản: 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

