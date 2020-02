Điều tra nghi vấn nhà xe giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 13:00 PM (GMT+7)

Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đang điều tra vụ nghi vấn nhà xe Bảo Lâm tuyến Hà Nội - Sơn La giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên.

Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đang điều tra làm rõ vụ nghi vấn nhà xe giấu hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên

Liên quan đến thông tin nhà xe khách Bảo Lâm chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Sơn La giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên xảy ra chiều 18/2 gây xôn xao dư luận, sáng 19/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) xác nhận có vụ việc trên. Đồng thời cho biết, hiện, lái xe và phụ xe cùng tang vật của xe khách này đang bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết liên quan đến vụ việc này khiến nhiều người quan tâm, chia sẻ. Cụ thể thông tin được chia sẻ như sau: "Chiều ngày 18/2, một cặp vợ chồng đi trên xe khách Bảo Lâm mang BKS: 29B - 312.33 chạy tuyến Mỹ Đình - Mường La xuống xe tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sau khi xuống xe thì phát hiện đã bỏ quên 1 túi xách bên trong có chứa khoảng 721 triệu đồng nên cặp vợ chồng đã lái ô tô đuổi theo xe khách, khi đến địa bàn huyện Yên Châu thì đuổi kịp. Khi hỏi thì cả phụ xe và lái xe đều nói do khách lên xuống xe nhiều nên không để ý.

Sau đó, sự việc đã được trình báo Công an huyện Yên Châu. Cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra xe khách thì phát hiện nhiều bọc tiền được cất giấu trong các cốp nhỏ của xe, tiền được cất giấu ngay trong cốp phụ sau ghế lái. Sau đó cơ quan công an đã mời toàn bộ lái xe, phụ xe và những nhân chứng có mặt tại hiện trường về trụ sở công an làm việc".

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

