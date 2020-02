Vụ giấu 700 triệu khách bỏ quên trên xe: Tài xế khai gì?

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 16:00 PM (GMT+7)

Khi đóng cửa xe, nam tài xế phát hiện tại giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi nên mở ra xem và thấy có rất nhiều tiền.

Chiều 19/2, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng (SN 1985, ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Cơ quan công an có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc. Ảnh: A.T

Trước đó, tài xế Hồng bị tố cất giấu hơn 720 triệu đồng của hành khách để quên trên xe khách Bảo Lâm mang BKS 29B-312.33 chạy tuyến Sơn La - Hà Nội do tài xế này cầm lái.

Tại cơ quan công an, bước đầu, tài xế Hồng khai nhận, khi điều khiển xe khách đến khách sạn Trường Giang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xe dừng nghỉ ăn cơm. Khi đóng cửa xe, tài xế Hồng phát hiện tại giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi nên mở ra xem. Thấy có nhiều tiền bên trong, tài xế này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt và mang đi cất giấu.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Châu cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang tạm giữ số tiền nêu trên để phục vụ quá trình điều tra, xác minh, làm rõ.

Trước đó, vào sáng 18/2, vợ chồng anh N.T.M. (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mang biển số 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm.

Khi vợ chồng anh M. xuống xe tại Mộc Châu nhưng lại để quên số tiền hơn 720 triệu đồng trên xe khách. Về đến nhà, phát hiện số tiền lớn bị bỏ quên, vợ chồng anh M. đã nhanh chóng gọi điện cho nhà xe. Tuy nhiên, ở thời điểm này nhà xe nói không thấy túi tiền để quên.

Ngay sau đó, anh M. đã gọi điện trình báo lên Công an huyện Yên Châu. Nhận được tin trình báo, Công an huyện Yên Châu đã nhanh chóng phối hợp với nhà xe kiểm tra chiếc xe khách. Quá trình kiểm tra, công an đã phát hiện số tiền được cất giấu ở nhiều vị trí trên xe, tổng số tiền là hơn 700 triệu đồng.

