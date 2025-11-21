Khởi tố, bắt tạm giam bà nội và các đối tượng hành hạ bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng, Lương Quốc Trung và Nguyễn Ngọc Thành về tội cố ý gây thương tích. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với chất ma túy.
Liên quan đến vụ bà nội và 2 người đàn ông trong gia đình bạo hành cháu nội 13 tuổi, ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969); Lương Quốc Trung (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Thành (SN năm 1965), cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng (phường Linh Sơn) về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự.
Bị can Lương Quốc Trung
Theo cơ quan CSĐT, 3 bị can trên là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu của mình là cháu P.A, xảy ra ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn. Hậu quả làm cháu bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.
Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành
Cơ quan điều tra cũng cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.
Tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Như Tiền Phong đã thông tin, Công an phường Linh Sơn đang xác minh vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Linh Sơn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là cháu P.A (SN 2012), hiện sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng) tại phường Linh Sơn.
Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, bà Hằng cùng ông Trung, ông Thành đã hành hung cháu bé rất dã man. Ngoài túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, các đối tượng trên còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A để ép cháu nhận lấy trộm tiền.
Thậm chí, ông Trung còn lấy một chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A để ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, P.A đã vùng thoát ra và được người dân đưa đi bệnh viện.
Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên vì bị nghi trộm tiền mà bị gia đình nội tra tấn, tra khảo.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/11/2025 17:29 PM (GMT+7)