Khởi tố, bắt tạm giam bà nội và các đối tượng hành hạ bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên

Liên quan đến vụ bà nội và 2 người đàn ông trong gia đình bạo hành cháu nội 13 tuổi, ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969); Lương Quốc Trung (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Thành (SN năm 1965), cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng (phường Linh Sơn) về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự.

Bị can Lương Quốc Trung

Theo cơ quan CSĐT, 3 bị can trên là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu của mình là cháu P.A, xảy ra ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn. Hậu quả làm cháu bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành

Cơ quan điều tra cũng cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.