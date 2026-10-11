Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được biệt phái; bổ nhiệm Trưởng phòng và 5 Phó trưởng phòng Công an Hà Nội

Tuần qua, nhiều quyết định về công tác cán bộ được công bố tại các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và địa phương. Đáng chú ý, ông Trần Văn Phúc được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Quang Bảo được bầu bổ sung vào cơ quan này; cùng với đó là các đợt điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Công an Hà Nội, Gia Lai, Ban Nội chính Trung ương và TP.HCM...

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tái cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 7/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội khóa XIV, tái cử Chủ tịch khóa XV.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Trước đó, tại phiên nội bộ chiều 6/10, Đại hội đã bầu 58 người tham gia Ban Chấp hành khóa XV. Ban Chấp hành đã bầu 18 người vào Ban Thường vụ.

Ban Nội chính Trung ương điều động, bổ nhiệm 5 nhân sự

Chiều 7/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ. Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì hội nghị.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định Vụ trưởng Vụ Tham mưu, xử lý vụ án, vụ việc và Vụ trưởng Vụ Địa phương I. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương.

Theo quyết định, ông Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, làm Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc; bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Ông Nguyễn Văn Dũng, chuyên viên chính Vụ Pháp luật, được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật. Ông Phan Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc, chuyển sang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp; ông Lê Văn Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, chuyển sang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc.

Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. Ảnh: ĐCS.

Ông Phúc sinh năm 1978, quê Hà Nội, từng là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an). Từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2024, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, sau đó giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 10/2025, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại tá Nguyễn Thanh Trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, biệt phái về Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày 8/10, Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Thanh Trí, sinh năm 1976, quê Cà Mau, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trước đó, ông Trí là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Trí nhận quyết định bổ nhiệm từ Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: CA.

Cùng ngày, ông Trí được biệt phái có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, kể từ ngày 8/10/2026.

Giám đốc Công an Hà Nội điều động, bổ nhiệm 1 Trưởng phòng và 5 Phó trưởng phòng

Ngày 8/10, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 6 cán bộ.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đỗ Thế Thắng. Ảnh: CACC.

Thượng tá Nguyễn Văn Thủy được điều động từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sang giữ chức Phó Trưởng phòng An ninh điều tra; Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Ba cán bộ được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng đơn vị gồm: Trung tá Phạm Thành Công, làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Hoàng Thu Hương, làm Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Trung tá Trần Công Đoàn, làm Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hà Nội bổ nhiệm Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại, giữ chức Tổng Giám đốc cơ quan này.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô. Ảnh: HNCC.

Ba Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm gồm: ông Nguyễn Minh Đức, ông Nguyễn Thành Lợi và ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), đều là Phó Giám đốc cơ quan trước khi tổ chức lại. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Ông Trần Quang Bảo được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 8/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quang Bảo.

Ông Bảo sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ lâm nghiệp. Trước đó, ông giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sau khi bộ này hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

TP.HCM điều động, chỉ định 2 Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

Chiều 9/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (giữa) trao quyết định và hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: MTTQ TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố gồm: bà Trương Thanh Nga, bà Nguyễn Võ Thanh Thảo, ông Nguyễn Thanh Hải và ông Hồ Chí Cường.

Bà Trương Thanh Nga được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bà Nguyễn Võ Thanh Thảo làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.