Kamenka nằm cách biên giới Phần Lan khoảng 60 km và hiện được Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 69 của Nga sử dụng làm nơi đóng quân và huấn luyện. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các doanh trại cũ, nhà ăn và nhà kho chứa phương tiện quân sự đang được tháo dỡ, trong khi nhiều công trình mới được xây dựng thay thế.

Cơ sở quân sự của Nga ở Kamenka, gần Phần Lan. (Ảnh: GM)

Theo đánh giá của Phần Lan, một trung tâm huấn luyện chiến đấu và bắn súng cũng đang được triển khai tại đây. Cơ sở này dự kiến có các vị trí bắn được che chắn, phục vụ hoạt động huấn luyện binh sĩ trong nhiều điều kiện khác nhau.

Sau khi hoàn thành, Kamenka được dự kiến trở thành căn cứ chính của một sư đoàn có quân số lên tới 11.000 người. Quy mô này lớn hơn đáng kể so với khoảng 4.400 binh sĩ thuộc lữ đoàn từng đóng quân tại đây trước đó. Điều đó cho thấy Nga đang hướng tới việc mở rộng lực lượng thường trực và năng lực tác chiến trên bộ gần biên giới phía bắc.

Hình ảnh vệ tinh còn ghi nhận một cụm công trình lớn cùng nhiều nhà chức năng có quy mô nhỏ hơn. Những hạng mục này cho thấy hoạt động đầu tư không chỉ tập trung vào nơi ở của binh sĩ mà còn bao gồm các cơ sở phục vụ huấn luyện, hậu cần và hỗ trợ quân sự.

Việc tái thiết Kamenka nằm trong kế hoạch rộng lớn hơn của Moscow nhằm tăng cường lực lượng tại khu vực phía bắc sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Năm 2024, Nga đã tái lập Quân khu Leningrad, một bước điều chỉnh quan trọng trong cơ cấu chỉ huy quân sự nhằm ứng phó với những thay đổi về môi trường an ninh tại Bắc Âu.

Lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 69 hiện cũng đang tham chiến tại Ukraine, trong đó có khu vực Kharkiv.

Trong khi Nga mở rộng cơ sở quân sự gần biên giới, Phần Lan cũng đang điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây.

Tháng 9, Phần Lan tham gia sáng kiến Răn đe Tiên tiến đang được Pháp mở rộng. Động thái này đưa đường biên giới dài của Phần Lan với Nga vào khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân tại khu vực Bắc Âu.

Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga, nằm tại vị trí chiến lược nối liền khu vực biển Baltic với Bắc Cực.

Nhiều thập kỷ qua, Phần Lan xây dựng chiến lược an ninh dựa trên năng lực phòng thủ lãnh thổ và chính sách không liên kết quân sự. Việc nước này gia nhập NATO vào tháng 4/2023 đã làm thay đổi căn bản môi trường chiến lược.