Giám đốc Công an Hậu Giang được thăng cấp bậc hàm lên đại tá

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho sĩ quan Công an tỉnh năm 2022.

Năm 2022, Công an tỉnh Hậu Giang có 580 người đến niên hạn, đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Có 15 người thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công an, trong đó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang Huỳnh Việt Hòa, được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Huỳnh Việt Hòa.

Chúc mừng các cá nhân được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022, Đại tá Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định, việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó còn là sự ghi nhận của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đối với quá trình rèn luyện, nỗ lực và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang mong muốn thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo lời Bác dạy: “Phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”; giữ gìn tư cách người Công an cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu với phương châm “cấp bậc hàm càng cao, càng phải gương mẫu để cán bộ, chiến sĩ noi theo”; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa (sinh năm 1976, quê quán tại xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang từ ngày 1/5/2020 thay cho đại tá Phan Hoàng Lắm.

