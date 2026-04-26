Giải tỏa mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm, tuyến kết nối cầu Tứ Liên lộ diện

Người dân trong phạm vi thu hồi đất GPMB khu vực ngõ 310 Nghi Tàm (phường Hồng Hà) dự án cầu Tứ Liên thu dọn đồ đạc bàn giao mặt bằng cho chính quyền.

Các phương tiện máy móc tiến hành phá dỡ nhà trong ngõ 310. Từng hạng mục công trình được tháo dỡ theo quy trình, đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

Máy móc vận hành liên tục, khối lượng vật liệu sau đó được thu gom, vận chuyển khỏi hiện trường.

Mặt bằng sau giải phóng, hình thành hành lang tuyến đường mới.

Hướng tuyến đường dẫn từ cầu Tứ Liên ra Nghi Tàm dần lộ diện

Khu vực tiếp giáp với đường Nghi Tàm

Khu vực đất đã giải phóng, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công

Để triển khai dự án, phường Hồng Hà thu hồi gần 29,4 ha đất, liên quan tới 732 thửa đất.

Đã phê duyệt 332 phương án bồi thường cho 521 thửa đất.

169 trường hợp được bố trí 183 lô đất tại xã Thư Lâm.

Phường Hồng Hà diện tích dự án có xây dựng trụ cầu (chiếm 60,96%% diện tích đất toàn bộ dự án), thuộc phạm vi thi công 29/38 trụ cầu chính (P10 đến P37) và 17/24 trụ phụ trên đường Âu Cơ, Nghi Tàm.

Dự án xây dựng cầu Tứ Liên có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối từ nút giao đường Nghi Tàm đến đường Trường Sa, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.