Ba tàu sân bay Mỹ cùng 15.000 binh sĩ dàn trận tại Trung Đông

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 24/4 (giờ địa phương) xác nhận, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, ba tàu sân bay Mỹ, bao gồm USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) với tổng cộng hơn 200 máy bay và 15.000 binh sĩ, đồng thời hoạt động tại Trung Đông.

Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể đang triển khai các kế hoạch tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định, Tehran đang có một cánh cửa mở để đàm phán với Mỹ, nhưng thời gian không đứng về phía họ. Được biết, phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner dẫn đầu đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để tham gia các cuộc trao đổi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng có mặt tại đây, song nhấn mạnh chỉ làm việc với phía Pakistan, không có kế hoạch gặp trực tiếp phái đoàn Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh: “Chưa có quyết định nào về việc nối lại đàm phán. Điều quan trọng là các cuộc trao đổi phải hướng tới chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo lợi ích của Iran”.

Giới chuyên gia nhận định, những khác biệt này khiến tiến trình đối thoại hiện vẫn dừng ở mức gián tiếp, thông qua trung gian, thay vì một bàn đàm phán thực chất. Và chừng nào những khác biệt cốt lõi chưa được tháo gỡ, thì không chỉ triển vọng đàm phán còn bỏ ngỏ, mà những biến động từ Trung Đông vẫn sẽ tiếp tục lan rộng, tác động trực tiếp tới kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, tình hình thực địa tại khu vực vùng Vịnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 24/4 đã bắt giữ tàu container Epaminondas, treo cờ Liberia, được cho là có liên hệ với quân đội Mỹ. Lần cuối cùng con tàu được ghi nhận là ở vịnh Oman, phía Tây thành phố Kuhestak của Iran.

Hãng tin Tasnim cho biết, Epaminondas đã nhiều lần cập các cảng của Mỹ trong sáu tháng qua và bị IRGC tạm giữ với lý do "đe dọa an toàn hàng hải, không có các giấy phép cần thiết và can thiệp vào hệ thống định hướng". Một tàu khác cũng bị IRGC bắt là MSC-Francesca, được cho là có liên quan đến Israel.