Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo ghi nhận lúc 10h ngày 25/4, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng… khá thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc quen thuộc. Hình ảnh tại Vành đai 3 trên cao đoạn Ngọc Hồi – Giải Phóng cho thấy dòng xe di chuyển ổn định, giao thông giữ nhịp lưu thông tốt.

Dù nằm trên tuyến đường Giải Phóng, nơi tập trung hai bến xe lớn là Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Giáp Bát nhưng lượng phương tiện đổ về không tăng đột biến so với ngày thường.

Cũng trong sáng đầu kỳ nghỉ lễ, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam Thủ đô ghi nhận mật độ phương tiện ở mức vừa phải, các xe di chuyển liên tục, giữ khoảng cách tốt, không xuất hiện tình trạng dồn ứ kéo dài như thường thấy trước mỗi dịp nghỉ lễ.

Dòng phương tiện rời Hà Nội vẫn duy trì tốc độ ổn định, giao thông thông suốt trên toàn tuyến. Kỳ nghỉ ngắn ngày khiến nhu cầu về quê, du lịch không tăng đột biến, góp phần giảm áp lực lên hạ tầng, nhất là trong bối cảnh cuối tháng 4 có hai dịp nghỉ gần nhau gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4) và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 – Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (30/4–3/5), xen giữa là hai ngày làm việc 28–29/4.

Tại khu vực nội đô Hà Nội, ghi nhận lúc 9h trên tuyến đường Trần Duy Hưng cho thấy giao thông khá “dễ thở”, mật độ phương tiện giảm, dòng xe lưu thông dễ dàng, không còn cảnh chen lấn, leo vỉa hè hay “dậm chân tại chỗ” như thường ngày.

Đường Vành đai 2.5 hướng về Láng – Cầu Giấy thông thoáng cả trên cao lẫn các nhánh xuống.

Ngay sau khi đèn tín hiệu chuyển xanh, các phương tiện nhanh chóng nối dòng di chuyển ổn định, một bộ phận người dân chọn sáng nay mới bắt đầu hành trình về quê, và dù vẫn xuất hiện dòng xe máy rời Hà Nội, giao thông nhìn chung không xảy ra ùn tắc.

Nhiều hành khách tay xách vali, có mặt tại khu vực bến xe để lên xe khách về quê nghỉ lễ.

Người dân mang theo nhiều hành lý trở về quê nghỉ lễ, không ít người chọn khởi hành từ sáng sớm để tránh ùn tắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày 25 đến 27/4 (tức ngày 9-11 tháng 3 âm lịch) khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ ngày 26 đến 27/4, khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Đây thời điểm này đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối. Đồng thời, nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.