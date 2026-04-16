Mục sở thị bến xe có thiết kế độc đáo ở cửa ngõ Hà Nội

Dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở đang dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch nhằm chia sẻ áp lực cho các bến xe lớn như bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, vốn đã quá tải suốt nhiều năm.

Theo quy hoạch, dự án được khởi công từ quý II/2025, có diện tích xây dựng hơn 3.400 m², tổng diện tích sàn trên 14.500 m².

Công trình cao 4 tầng, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó phần hầm rộng khoảng 5.000 m² được bố trí làm nơi trông giữ phương tiện cho hành khách. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều bến xe hiện hữu tại Hà Nội.

Hiện nay, khối nhà chính với thiết kế hình tròn cơ bản hoàn thành phần thô.

Hai khối nhà chức năng bố trí hai bên cũng đang được thi công đồng thời, với tiến độ được đẩy nhanh.

Trên công trường, nhiều công nhân tập trung lắp dựng hệ khung thép trên mái, chuẩn bị cho các hạng mục hoàn thiện tiếp theo.

Ở khu vực tầng 1 của nhà chính, các hạng mục lắp đặt kính đang được triển khai. Theo thiết kế, toàn bộ công trình trung tâm sẽ được bao phủ bằng hệ thống kính, tạo không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Khu nhà trung tâm có diện tích khoảng 2.000 m², được bố trí theo hướng kết hợp dịch vụ. Tầng 1 dự kiến là khu bán vé và trưng bày dịch vụ, trong khi tầng 2 bố trí các gian hàng ăn uống nhanh phục vụ hành khách. Đáng chú ý, phần tầng hầm với diện tích lớn được thiết kế để giải quyết nhu cầu gửi xe. Đây là một bài toán còn hạn chế tại nhiều bến xe hiện nay.

Theo kế hoạch, bến xe Yên Sở khi đưa vào khai thác có thể đáp ứng từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần giảm tải cho hệ thống bến xe hiện có. Đây cũng là bến xe thứ 7 trong mạng lưới bến xe khách của thành phố.

Công trình nằm trên trục Vành đai 3, tuyến giao thông quan trọng kết nối các cửa ngõ của thành phố. Vị trí này cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và cách bến xe Giáp Bát khoảng 5 km, thuận lợi cho việc tổ chức lại các tuyến vận tải liên tỉnh, đặc biệt là các tuyến phía Nam.

Bến xe Yên Sở sẽ được vận hành theo mô hình hiện đại, với nhiều khâu được tự động hóa. Các hoạt động như kiểm soát phương tiện ra vào, hiển thị thông tin chuyến xe, điều phối khu vực đón trả khách… sẽ được tổ chức theo hướng giảm phụ thuộc vào nhân lực, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho hành khách.

Khi đi vào hoạt động, bến xe này dự kiến tiếp nhận một phần các tuyến xe liên tỉnh từ khu vực Giáp Bát, đồng thời được định hướng phát triển thành điểm trung chuyển trong hệ thống vận tải công cộng của thành phố trong tương lai.