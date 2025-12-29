Đợt không khí lạnh tăng cường đến sớm hơn dự báo

Dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường vào đầu năm mới 2026 có thể đến sớm hơn các nhận định trước đó.

Cụ thể, ngay từ đêm 31/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 31/12 và ngày 1/1/2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Miền Bắc đón không khí lạnh sớm hơn dự báo. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo trong nhiều ngày đầu năm mới 2026, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn, nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026, từ ngày 31/12/2025 đến 04/01/2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động. Miền Bắc duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại; Trung Bộ xuất hiện mưa, cục bộ mưa to, trong khi Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Tại khu vực Bắc Bộ, trong hai ngày 31/12/2025 và 01/01/2026, thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, từ đêm 31/12 đến ngày 01/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20–24 độ C, riêng Đông Bắc Bộ ngày 01/01 khoảng 19–22 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 14–18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ ngày 02 đến 04/01/2026, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi. Trời rét, riêng khu vực trung du và miền núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18–22 độ C, thấp nhất từ 12–16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc ngày 01/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 23–27 độ C, thấp nhất từ 17–20 độ C.

Từ ngày 02 đến 04/01/2026, phía Bắc khu vực này có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến 19–23 độ C, thấp nhất từ 14–18 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong hai ngày 31/12/2025 và 01/01/2026, thời tiết ban ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc phổ biến 25–28 độ C, phía Nam 28–31 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 20–24 độ C.

Từ ngày 02 đến 04/01/2026, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–26 độ C, phía Nam 27–30 độ C; thấp nhất lần lượt từ 19–22 độ C và 22–24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, trong suốt kỳ nghỉ lễ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–28 độ C, có nơi trên 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 15–19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết trong kỳ nghỉ lễ nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi ngoài trời khi ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29–33 độ C, có nơi trên 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 21–25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cần theo dõi sát các bản tin dự báo, đề phòng rét đậm, rét hại và mưa lớn cục bộ trong dịp nghỉ lễ.