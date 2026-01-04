Chi tiết đợt không khí lạnh tiếp nối đang tràn xuống miền Bắc

Miền Bắc lại đón không khí lạnh bổ sung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.

Trên đất liền, khoảng ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, trời rét sâu.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Hà Nội đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10- 13 độ.

Trên biển, từ đêm 5/1/2026, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh trong tháng 1

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong tuần đầu năm 2026, không khí lạnh được tăng cường mạnh xuống phía Nam, khoảng ngày 5-6/1 được tăng cường bổ sung thêm.

Bên cạnh đó, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ hoạt động không mạnh, khoảng ngày 4-5/1 có xu hướng lấn Tây. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt và tác động đến khu vực Nam Bộ vào khoảng ngày 5-7/1.

Từ những hình thế thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong 10 ngày đầu năm 2026 phổ biến ngày nắng, không mưa. Riêng thời kỳ từ ngày 1-4/1 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ 7-8/1 sáng sớm trời se lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong tháng 1. Đây là thời điểm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh mẽ, tác động đến cả hình thái thời tiết trên biển và trên đất liền. Việc nắm bắt kịp thời xu thế khí hậu sẽ giúp người dân chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Về dự báo xu thế nhiệt độ trung bình, trong tháng 1/2026, nền nhiệt tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ, có nơi thấp hơn 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tháng 1/2026 đánh dấu giai đoạn chính đông với những diễn biến khí hậu đặc trưng trên khắp các vùng miền.

"Không khí lạnh có xu hướng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ" - ông Hòa cho hay.

Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, trong tháng 12/2025 đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh vào ngày 3/12, ngày 13/12 và đêm 24/12. Trong đó, đáng chú ý là đợt không khí lạnh đêm ngày 24.12 đã gây gió tại Trạm Bạch Long Vỹ mạnh cấp 7, giật cấp 9 và gây mưa, mưa nhỏ rải rác cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm 24 và ngày 25/12. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to trong ngày 25 - 26/12; nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C và nhiệt độ thấp nhất ngày giảm xuống 12 - 15 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, có nơi thấp hơn.