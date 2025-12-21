Thời tiết tháng qua: Không khí lạnh dồn dập, mưa lớn nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ từ 21/11 đến 20/12/2025, thời tiết trên cả nước chịu tác động rõ rệt của các hình thái khí hậu mùa đông. Trên Biển Đông đã xuất hiện 1 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nhưng góp phần làm gia tăng gió mạnh và nhiễu động thời tiết trên biển.

Không khí lạnh liên tiếp, rét đậm rét hại có khả năng gia tăng trong tháng tới. Ảnh: Tuấn Anh

Đáng chú ý, trong tháng qua đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh vào các thời điểm cuối tháng 11 và đầu, giữa tháng 12. Đợt không khí lạnh mạnh nhất vào đêm 24/11 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vĩ; nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu. Ở vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 10°C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 5°C, cá biệt có điểm chỉ khoảng 2°C. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt xuống mức 9–12°C, có nơi thấp hơn.

Không khí lạnh tăng cường trong tháng còn gây mưa trên diện rộng. Khu vực Bắc Bộ có một đợt mưa vào giữa tháng 12; trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk – Khánh Hòa liên tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Một số nơi tại Lâm Đồng và khu vực Trung Trung Bộ ghi nhận lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, cho thấy tính chất cực đoan của thời tiết cuối năm nay.

Nguy cơ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại

Trong thời kỳ từ 21/12/2025 đến 20/01/2026, cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn từ 0,5–1°C, thậm chí có nơi cao hơn mức này.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu trong tháng 1/2026. Đặc biệt, tại các khu vực vùng núi phía Bắc, mỗi khi không khí lạnh mạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm nhanh, kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như sương muối, băng giá và sương mù, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Về lượng mưa, dự báo trong tháng tới, tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc nhìn chung thấp hơn trung bình nhiều năm. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa, lượng mưa vẫn ở mức tương đối cao, có nơi trên 130mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như rét đậm, rét hại, mưa lớn trong thời gian ngắn, dông lốc và gió giật mạnh có xu hướng xuất hiện khó lường và với cường độ mạnh hơn. Gió mạnh do không khí lạnh còn có thể gây sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và ngư dân.

Trước nguy cơ rét đậm, rét hại trong thời gian tới, các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ và học sinh vùng cao. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn từ 1–3 ngày, kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra.