Dự kiến sáp nhập một phần Phú Thọ về Hà Nội: Người dân mừng như mở cờ trong bụng, mong cả xóm thành người Thủ đô

Sáp nhập một phần Phú Thọ về Hà Nội: Người dân đồng thuận, hào hứng

Nằm nép mình bình yên dưới chân dãy núi Ba Vì hùng vĩ, xóm Mom và Bu Chằm, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 60km đang chuẩn bị bước vào một dấu mốc đáng nhớ khi một phần địa bàn dự kiến sẽ chuyển giao địa giới hành chính về Thủ đô.

Các căn nhà nằm cạnh bãi ngô, bãi dong thuộc xóm Mom, xã Thịnh Minh, Phú Thọ nằm nép mình dưới chân dãy núi Ba Vì - nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tiết trời cuối tháng 10 mang theo làn sương sớm bảng lảng bao phủ lên từng triền đồi, bãi dong, bãi ngô xanh mướt. Giữa khung cảnh làng quê thưa vắng, những nếp nhà nhỏ nằm tựa lưng vào sườn đồi thoảng tiếng sột soạt ngày mới - nơi những người phụ nữ Mường tảo tần đã thức giấc từ sớm để bắt đầu nhịp sống thường nhật.

Từ bao đời nay, người dân nơi đây gắn bó với ruộng vườn, cấy cày, chăm lo làm ăn. Nay, nhiều người trẻ rời quê xuống thành phố, vào khu công nghiệp làm việc hoặc tiếp tục học hành. Xóm làng vì thế trầm lắng hơn, chủ yếu còn người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Phượng (68 tuổi, xóm Mom) bày tỏ mong muốn được giữ đất nông nghiệp để canh tác nếu sáp nhập vào Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tỉ mẩn nhặt, chọn từng bông chít để đan chổi, bà Nguyễn Thị Phượng (68 tuổi, xóm Mom) cho biết bà đã gắn bó với công việc này từ nhiều năm nay. Tranh thủ lúc nông nhàn, bà Phượng cùng nhiều phụ nữ trong thôn làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Phượng chia sẻ, từ khi nghe thông tin dự kiến sáp nhập về Hà Nội, người dân nơi đây đều rất phấn khởi. Đây không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn là những chuyển biến cụ thể trong đời sống sau khi phương án được thực hiện.

Bà Phượng và nhiều người dân bày tỏ mong muốn lớn nhất là giữ được đất canh tác để tiếp tục làm ruộng, có thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, nếu sáp nhập một phần Phú Thọ về Hà Nội, chính quyền Thủ đô sẽ quan tâm đầu tư nguồn lực cho các vấn đề dân sinh như đường giao thông, kinh tế - xã hội.

Nhà văn hoá xóm Mom. Ảnh: Gia Khiêm

"Người dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ quan tâm, rà soát và đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên xã, đường kết nối với những trục giao thông chính qua địa bàn để phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của địa phương. Cùng với đó, chú trọng đầu tư trường lớp khang trang, nhà văn hoá sạch đẹp để mọi người sinh hoạt, các cháu nhỏ được đầu tư trang thiết bị học tập” - bà Phượng chia sẻ.

Chị Đinh Thị Bích Hoa phấn khởi vì được về Thủ đô. Ảnh: Gia Khiêm

Làm thợ may tại một xưởng may nhỏ ở xóm Mom với hơn 10 nhân công lao động, chị Đinh Thị Bích Hoa - người Mường, cho biết những ngày qua, chuyện sáp nhập trở thành đề tài được bà con bàn luận khắp xóm.

“Tôi thấy rất phấn khởi vì được về Thủ đô. Tôi mong khi sáp nhập, đường sá, trường học, bệnh viện được đầu tư tốt hơn, đời sống bà con thuận lợi hơn. Các thủ tục giấy tờ, cấp đổi cũng mong được chính quyền tạo điều kiện, giải quyết thuận tiện cho người dân. Hôm trước đi họp chúng tôi bày tỏ băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ hành chính, lãnh đạo xã cho biết, việc này hiện nay số hoá nên rất thuận tiện” - chị Hoa chia sẻ.

Bà Đinh Thị Đoá bày tỏ mong muốn nếu được đầu tư phát triển du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch sẽ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Gia Khiêm

Tiếp lời, bà Đinh Thị Đoá (55 tuổi) bày tỏ mong muốn nếu được đầu tư phát triển du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch sẽ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Cùng với đó, những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp, người có công, hộ nghèo, giáo dục và y tế cần được rà soát, hướng dẫn cụ thể để người dân không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục.

"Người dân chúng tôi mong muốn việc điều chỉnh địa giới không chỉ giúp quản lý hành chính thuận lợi hơn, mà còn tạo điều kiện để tiếp cận các dịch vụ về chính sách xã hội, về dịch vụ công tốt hơn, đồng thời người dân mong muốn chính quyền địa phương dành thêm nhiều nguồn lực để khu vực xóm Mom phát triển nhanh, bền vững. Quan trọng nhất đó là người dân chúng tôi không phải di dời đi nơi đâu bởi đây là nơi chúng tôi đã sinh sống suốt nhiều thế hệ" - bà Đoá nói.

Mong cả xóm được trở thành công dân Thủ đô sau khi sáp nhập

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Truyền - Trưởng xóm Mom, cho biết những ngày qua, ông liên tục đi họp, rà soát số liệu và lấy ý kiến người dân liên quan đến phương án sáp nhập vào Hà Nội và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Xóm Mom hiện có 167 hộ dân, trong đó hơn 40 hộ dự kiến vẫn thuộc địa bàn Phú Thọ theo phương án sáp nhập.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Trưởng xóm Mom vui vẻ cho biết, người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương sáp nhập. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Truyền chia sẻ, sự ủng hộ của người dân được thể hiện rõ qua số lượng hộ tham gia cuộc họp ngày 23/10 và kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến. Kết quả cho thấy, trong tổng số 163 hộ tham gia bỏ phiếu, có tới 159 hộ đồng ý với phương án sáp nhập về Hà Nội, đạt tỷ lệ gần 98%. Chỉ có 4 hộ không đồng ý. Đối với những người làm công tác tại cơ sở, việc người dân chủ động tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến là tín hiệu tích cực, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, theo ông Truyền, một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là việc canh tác nông nghiệp, nhất là khi khu dân cư và đất sản xuất có thể thuộc hai địa phương khác nhau.

Ông Truyền cho biết, người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp. Ảnh: Gia Khiêm

“Cả cánh đồng của xóm, trạm bơm tưới, tiêu úng, sau này về Hà Nội thì tỉnh Phú Thọ có quan tâm không? Hiện theo đề án, chỉ một phần khu vực đất ở, đất thổ cư của xóm được sáp nhập về Hà Nội, còn đất nông nghiệp vẫn thuộc Phú Thọ” - ông Truyền nói.

Theo trưởng xóm Mom, hiện xóm có một tuyến đường và nhà văn hoá đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, trước thông tin dự kiến sáp nhập về Hà Nội, dự án này đã tạm dừng.

“Chủ trương của Nhà nước thì bà con nhất trí, nhưng điều quan trọng là phải làm sao để đời sống người dân ngày càng tốt lên. Chúng tôi kỳ vọng khi sáp nhập vào Hà Nội, xóm sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn. Khi về Hà Nội, có thể xóm chúng tôi tiếp tục bị sáp nhập, bởi theo quy định thì mỗi thôn ở Hà Nội phải có từ 300 hộ trở lên, trong khi ở Phú Thọ, hơn 150 hộ đã có thể lập một thôn” - ông Truyền chia sẻ.

Một góc xóm Bu Chằm. Ảnh: Gia Khiêm

Cách xóm Mom không xa là xóm Bu Chằm. Từ xóm, men theo con đường hướng về phía chân núi, người dân có thể đi sang địa phận Thủ đô. Những ngày qua, câu chuyện Bu Chằm dự kiến sáp nhập về Hà Nội cũng trở thành đề tài được bà con râm ran bàn luận.

Ông Nguyễn Đức Lộc - Trưởng xóm Bu Chằm, cho biết 95% người dân trong xóm cơ bản nhất trí về chủ trương sáp nhập vào Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Lộc - Trưởng xóm Bu Chằm, cho biết 95% người dân trong xóm cơ bản nhất trí về chủ trương sáp nhập vào Hà Nội. Tuy nhiên, điều người dân băn khoăn, trăn trở nhất là theo phương án, không đưa toàn bộ 157 hộ dân trong xóm về Hà Nội, 38 hộ chỉ cách một con đường vừa làm dự kiến sẽ ở lại tỉnh Phú Thọ.

Con đường nhựa mới được làm đi qua xóm Bu Chằm. Ảnh: Gia Khiêm

"Bà con đề xuất tỉnh Phú Thọ và Hà Nội điều chỉnh lại bản đồ quy hoạch, nếu sáp nhập thì đưa toàn bộ người dân trong xóm về Hà Nội. Bởi bà con cùng chung một cánh đồng, chung một nghĩa trang, chung một nguồn nước" - ông Lộc bày tỏ.