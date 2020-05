Tin tức 24h qua: Gia đình sinh đủ 2 con sẽ nhận được nhiều hỗ trợ

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con; Phạt 90 triệu đồng vụ xe siêu trường chở xà lan khủng gây ách tắc đèo Bảo Lộc… là những tin nóng 24h qua.

Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030". Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/4/2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp; giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định 588 phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030. ẢNH TTXVN

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế; ban hành quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện sinh đủ 2 con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích.

Cụ thể, chính quyền địa phương cần hỗ trợ, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi; không kết hôn muộn và sớm sinh con; phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi; phát triển các câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn. Hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; ưu tiên vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em; xây dựng mô hình quản lý, phát triển kinh tế gia đình.

Nguyên phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định bị truy nã

Chiều 5/5, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trương Hải Ân. Ông Trương Hải Ân bị khởi tố với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trương Hải Ân

Ông Trương Hải Ân (SN 1974, trú phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nguyên là Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Định.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Định cũng đã phát thông báo yêu cầu ông Trương Hải Ân đến làm việc để giải quyết đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vào cuối năm 2018, ông Ân có đơn xin nghỉ phép tại cơ quan để đi chữa bệnh. Cũng trong thời gian này, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định liên tục nhận được nhiều đơn tố cáo ông Ân nợ nần hàng chục tỷ đồng.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, từ tháng 6/2019 đến nay, ông Trương Hải Ân cùng gia đình đi khỏi địa phương, đi đâu làm gì không xác định được.

11 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân nặng 88 tuổi

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 5/5, đã 19 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Nơi điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Trong số các bệnh nhân (BN) khỏi bệnh có bệnh nhân 161 (nữ, 88 tuổi, ở Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên). BN161 là một trong 3 ca bệnh nặng nhất, phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực.

Ngoài BN161 còn có các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng nay, gồm: BN074, BN137, BN147, BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267.

Như vậy, Việt Nam đã có 232/271 người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh/ra viện.

Dự báo nắng nóng năm nay có thể sẽ khốc liệt nhất trong vòng 140 năm qua

Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), 5 năm gần đây nhất (2015-2019) toàn cầu có nhiệt độ trung bình cao nhất trong 140 năm qua (tính từ năm 1880).

Nắng nóng năm 2020 dự báo sẽ khốc liệt và gay gắt. Ảnh minh họa.

Cụ thể, chuẩn sai nhiệt độ trung bình 5 năm gần đây so với trung bình nhiều năm như sau: 2015 cao hơn 0.87 độ; 2016 cao hơn 1.04 độ; 2017 cao hơn 0.93 độ; 2018 cao hơn 0.78 độ; 2019 cao hơn 0.99 độ. Như vậy, năm nóng nhất là năm 2016 và năm nóng thứ 2 là năm 2019.

Tuy nhiên, mới đây, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) đã dự báo, năm 2020 sẽ tiếp tục là một trong những năm nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1.1 độ C, kéo dài số năm ấm nhất liên tiếp thêm ít nhất 1 năm nữa, kèm theo đó là tính bất ổn cao của khí quyển trên quy mô toàn cầu, khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hưởng-Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, với bối cảnh nóng lên toàn cầu như đang xảy ra, dự báo năm 2020 là một năm có nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm đến nay đều cao hơn so với TBNN từ 1.0 đến 2.5 độ, có nơi cao hơn đến 3 độ. Dự báo, nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C.

Phạt 90 triệu đồng vụ xe siêu trường chở xà lan khủng gây ách tắc đèo Bảo Lộc

Sáng 5/5, đại diện Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính hơn 90 triệu đồng đối với tài xế và chủ phương tiện đã gây ách tắc đèo Bảo Lộc vào chiều qua (4/5).

Theo đó, ngoài biên bản xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn tạm giữ giấy đăng ký xe, tịch thu phù hiệu xe đã hết hạn.

Xe siêu trường, siêu trọng khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc.

Theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN Tài Phú vì đã giao phương tiện là xe đầu kéo mang BKS: 72C - 06207, kéo theo rơ - moóc mang BKS: 60R - 003.79 cho người làm công là tài xế Vũ Văn Nghĩa điều khiển chở hàng siêu trường, siêu trọng nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép lưu hành.

Ngoài ra, thực tế kích thước chiếc sà lan bên ngoài của xe vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành, cụ thể: chiều cao từ mặt đất đến điểm cao nhất 3,9 mét; chiều rộng 4,5 mét; chiều dài 28,5 mét.

Qua các lỗi trên, ban đầu lực lượng chức năng xử phạt hành chính với số tiền 18 triệu đồng đối với tài xế; 74 triệu đồng đối với DNTN Tài Phú (đơn vị chủ giao phương tiện để chở hàng siêu trường, siêu trọng).

