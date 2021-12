Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 13:00 PM (GMT+7)

Thời tiết sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển, hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ thứ Bảy (1/1/2022) đến hết thứ Hai (3/1/2022).

Để người dân nắm được tình hình thời tiết, thuận lợi cho việc di chuyển, hoạt động vui chơi ngoài trời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã có những nhận định về thời tiết 3 miền. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 1/1, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày 2-3/1 trưa chiều hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Trung Bộ:

Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa ngày 1-2/1, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 3/1, mưa giảm, trưa chiều hửng nắng.

Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 21-24 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C; khu vực Nam Bộ nên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội:

Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng ngày 2-3/1 trưa chiều trời nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/du-bao-thoi-tiet-dip-nghi-tet-duong-lich-2022-502021271212584469.htm