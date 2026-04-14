Dự báo nửa cuối tháng 4, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần vừa qua, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Người dân cần đặc biệt đề phòng dông lốc trong giai đoạn chuyển mùa

Tại vùng núi phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ có nơi vượt 41°C. Cấp độ rủi ro thiên tai đã ở ngưỡng cấp 2.

Theo thống kê, nắng nóng năm nay xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở hầu khắp các khu vực.

Mức nhiệt trên 41°C tại miền Trung trong đầu tháng 4 là hiếm gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4-2024.

Thời tiết nửa cuối tháng 4, người dân cần cảnh giác mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết hôm nay (thứ Ba, ngày 14-4). Từ thứ Tư (15-4) đến thứ Năm (16-4), nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Riêng khu vực Trung Bộ, khoảng ngày 17-4 (thứ Sáu), cường độ nắng nóng được dự báo suy giảm.

Về xu thế thời tiết từ nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại và gia tăng trên diện rộng.

Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ trên 37°C) có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Bên cạnh đó, giai đoạn này là thời kỳ chuyển mùa tại vùng núi phía Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nên dễ xuất hiện mưa rào và dông.

Các chuyên gia lưu ý, mưa dông trong thời điểm giao mùa thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần đặc biệt đề phòng.