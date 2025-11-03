Dự báo mới nhất: Bão Kalmaegi có thể vẫn giữ cấp ‘cuồng phong’ khi ở trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa

Tối 3-3, trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết hiện nay, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng xảy ra ở nhiều địa phương.

Qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới, trên đất liền cũng như trên Biển Đông tiếp tục có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.

Bão có khả năng đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hoà

Trước hết là về cơn bão Kalmaegi, ông Khiêm cho biết hiện bão đang ở trên vùng biển miền Trung Philippines. Lúc 13 giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 15. Như vậy so với sáng nay, bão đã mạnh thêm một cấp. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh, khoảng 25 km/giờ.

Dự báo khoảng sáng ngày 5-11 bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

“Các số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo và cường độ. Tuy nhiên các kết quả dự báo mới nhất cho thấy đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Dự kiến sẽ phát tin bão khẩn cấp ngay khi bão đi vào Biển Đông vào sáng 5-11”, ông Khiêm cho biết.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng từ đêm ngày 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15.

“Đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão. Đồng thời gây mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 6-11 đến ngày 9-11 trên khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa”, ông Khiêm dự báo.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng nhấn mạnh, số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Do vậy các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo.

Hà Tĩnh đến Huế vẫn tiếp tục mưa to, có nơi trên 400mm

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện tại, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố (dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp ở Nam Biển Đông, nhiễu động gió Đông trên cao), từ chiều nay đến hết ngày 4-11, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Từ chiều ngày 4-11 đến ngày 6-11, mưa ở khu vực trên có khả năng giảm.

Mưa suốt đêm qua nhiều khu vực ở Đà Nẵng lại ngập sâu. Ảnh: THANH NHẬT

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến hết ngày 4-11, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Thành phố Đà Nẵng) dao động ở mức cao, sau xuống dần và dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2; trên sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Trị) dao động trên mức BĐ3. Trên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) khả năng xuất lũ ở mức BĐ2-BĐ3.

Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025, khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ rất lớn, đất đã bão hòa, kết hợp với đợt mưa lớn dự báo trong những ngày tới sẽ làm gia tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, trọng tâm tại các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Do vậy các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ theo quy định, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, người dân, cơ quan các Bộ, ngành, địa phương có thể truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://iweather.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ để cập nhật thông tin.