Thực hư thông tin 'thượng nguồn bị vỡ đường ống nước' ở Huế

Ngày 3/11, mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung: "Thượng nguồn bị vỡ đường ống nước rồi mọi người nhé. Tranh thủ trữ và hứng nước mưa để dùng nha".

Liên quan sự việc, ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) khẳng định đây là tin giả. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05), Công an TP Huế đang xác minh và xử lý.

Ông Dương xác nhận, hôm qua (2/11), do ảnh hưởng mưa lũ, tuyến ống cấp nước sạch băng ngầm ở Thủy Bằng và Hương Thọ (thuộc phường Thủy Xuân) bị cuốn trôi.

"Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi chỉ đạo thi công khắc phục và hoàn thành lúc 18h15 tối qua", ông Dương nói.

Theo HueWACO, mặc dù ảnh hưởng mưa lũ, các nhà máy xử lý nước vẫn vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn. Trong những ngày qua, đơn vị cấp nước từ 220.000–250.000 m³/ngày, cao hơn khoảng 20% so với ngày bình thường, đảm bảo cung cấp an toàn tại các phường, xã của TP Huế.

Riêng khu vực Thượng Long - Nam Đông (cũ), do nguy cơ sạt lở cao tại xã Long Quảng, thôn K Long, nhà máy Thượng Long (công suất 2.000 m³/ngày) tạm ngưng vận hành để đảm bảo an toàn.

HueWACO cũng lưu ý, sau mưa lũ, việc vệ sinh và dọn dẹp đồng loạt tại các khu vực có thể gây tình trạng nước yếu cục bộ trong một số thời điểm.