Toàn cảnh đợt lũ thứ 3 trong hơn một tuần ở Huế nhìn từ trên cao

Từ chiều tối 2/11, mưa lớn khiến nước các sông ở Huế dâng lên cao, gây ngập lụt các tuyến đường, khu dân.

Đến chiều nay (3/11), khu vực trung tâm TP Huế tạnh mưa, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đã đạt đỉnh và bắt đầu rút chậm.

Trong đợt lũ thứ 3 này, nước trên các sông dâng cao khiến nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Khu vực Đại nội Huế, nước ngập khoảng 0,3m. Ngoài ra, các điểm di tích khác cũng bị ngập cục bộ.

Do ngập lụt, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế có thông báo dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích từ 10h sáng 3/11.

Mặc dù nước lũ gây ảnh hưởng đến các di tích, nhưng Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chủ động phương án phòng chống nên đến hiện tại chưa có thiệt hại lớn xảy ra.

Tuyến đường Lê Duẩn nằm ở bờ Bắc sông Hương bị ngập sâu trong nước.

Khu vực ngã 6 đường Hà Nội và Hùng Vương - nằm ở trung tâm TP Huế bị nước lũ bủa vây chiều 3/11.

Công viên bên bờ sông Hương, nằm phía trước trụ sở UBND TP Huế bị ngập sâu trong nước.