Toàn cảnh đợt lũ thứ 3 trong hơn một tuần ở Huế nhìn từ trên cao
Trong vòng hơn một tuần, TP Huế hứng chịu 3 trận lũ liên tiếp. Nước lên nhanh khiến nhiều khu dân cư bị ngập, người dân liên tục chạy lũ, dọn dẹp, rồi lại chống chọi với đợt ngập mới.
Từ chiều tối 2/11, mưa lớn khiến nước các sông ở Huế dâng lên cao, gây ngập lụt các tuyến đường, khu dân.
Đến chiều nay (3/11), khu vực trung tâm TP Huế tạnh mưa, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đã đạt đỉnh và bắt đầu rút chậm.
Trong đợt lũ thứ 3 này, nước trên các sông dâng cao khiến nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập lụt, giao thông chia cắt.
Khu vực Đại nội Huế, nước ngập khoảng 0,3m. Ngoài ra, các điểm di tích khác cũng bị ngập cục bộ.
Do ngập lụt, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế có thông báo dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích từ 10h sáng 3/11.
Mặc dù nước lũ gây ảnh hưởng đến các di tích, nhưng Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chủ động phương án phòng chống nên đến hiện tại chưa có thiệt hại lớn xảy ra.
Tuyến đường Lê Duẩn nằm ở bờ Bắc sông Hương bị ngập sâu trong nước.
Khu vực ngã 6 đường Hà Nội và Hùng Vương - nằm ở trung tâm TP Huế bị nước lũ bủa vây chiều 3/11.
Công viên bên bờ sông Hương, nằm phía trước trụ sở UBND TP Huế bị ngập sâu trong nước.
|
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, qua thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 11h ngày 3/11, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 28.003 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5m-1m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Thanh Thuỷ, Phú Hồ…
Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre 17 điểm tại đèo Ka Tư, tuyến Tỉnh lộ 14B, các tuyến đường giao thông liên xã, thôn và ven bờ suối trên địa bàn. Xã Bình Điền 2 điểm trên đường Quốc lộ 49, 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tại Km23+800 đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm...
Ngày 3/11, TP. Huế đã tổ chức di dời, sơ tán 1.135 hộ với 3.121 người thuộc 32 xã, phường đến nơi an toàn do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao. Các...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/11/2025 17:12 PM (GMT+7)