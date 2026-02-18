Thời tiết từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ

Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo phổ biến có mưa và mưa nhỏ rải rác

Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22/2 (tức từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng giai đoạn mùng 5 - 6 Tết, một số nơi ở vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 - 26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.