Thời tiết từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ

Sự kiện: Tin thời tiết

Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, có mưa nhỏ rải rác; vùng núi có nơi rét đậm, những ngày cuối kỳ có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22/2 (tức từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng giai đoạn mùng 5 - 6 Tết, một số nơi ở vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 - 26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Từ mùng 1 - 4 Tết Nguyên đán, miền Bắc chỉ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, trời ấm áp. Sang mùng 5 - 6 Tết Nguyên đán, miền Bắc có khả năng...

-17/02/2026 19:52 PM (GMT+7)
