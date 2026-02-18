EU đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh Getty

Ông Fico đưa ra nhận xét này ngày 17/2 khi phát biểu tại một hội nghị về nhà ở cho thuê giá rẻ ở thủ đô Bratislava, nói rằng những khó khăn mà người dân châu Âu bình thường đang phải đối mặt là một phần của căn bệnh trầm trọng hơn ảnh hưởng đến toàn bộ khối.

Ông Fico cho biết: “Liên minh châu Âu chưa bao giờ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng như hiện nay” , đồng thời nhấn mạnh tình hình “không chỉ liên quan đến các chỉ số kinh tế, mà còn cả vấn đề lãnh đạo và tầm nhìn”.

Ông cảnh báo rằng, nếu không có một chiến lược nhất quán về khả năng cạnh tranh, EU có thể "trở thành một bảo tàng văn hóa ngoài trời" và có nguy cơ suy giảm hơn nữa trên trường quốc tế. Ông nói thêm rằng một số khu vực trên thế giới, chẳng hạn như Trung Quốc, hiện đang đi trước EU từ 15 đến 20 năm trong các lĩnh vực then chốt.

Ông Fico đã nhiều lần chỉ trích Brussels về các chính sách của họ, đặc biệt là về năng lượng và các lệnh trừng phạt đối với Nga, cho rằng các hạn chế này "chỉ gây tổn hại" cho khối. Bình luận về gói trừng phạt thứ 20 của Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng này, ông nói rằng EU nên ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ hơn là áp đặt các hạn chế mới đối với Moscow.

Ông cũng kịch liệt chỉ trích kế hoạch của EU về việc loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga vào tháng 11 năm 2027, mô tả kế hoạch này là "hành động tự sát" đối với các nền kinh tế phụ thuộc, và tuyên bố rằng Bratislava sẽ kiện các thể chế EU.

Sự sụt giảm mạnh lượng khí đốt nhập khẩu giá rẻ từ Nga qua đường ống sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đẩy giá bán buôn và chi phí sinh hoạt tăng cao trên khắp EU, đồng thời làm suy yếu khả năng cạnh tranh công nghiệp của khối.

Ông Fico, người sống sót sau vụ ám sát do một nhà hoạt động ủng hộ Ukraine thực hiện năm 2024, đã mô tả Kiev là một “hố đen” tham nhũng đã nuốt chửng hàng tỷ euro tiền quỹ của EU. Tháng trước, ông đã kêu gọi cách chức người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống Nga.